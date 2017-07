Η Monika στην Panik & το πρώτο Ελληνόφωνο τραγούδι της

Δελτίο Τύπου



Η MONIKA στην οικογένεια της PANIK



Η Μόνικα, η πολυτάλαντη δημιουργός και ερμηνεύτρια, υπέγραψε στην Panik Oxygen, το νέο label της Panik Entertaiment Group.



Η Μόνικα κάνει το επόμενο βήμα με ελληνόφωνο άλμπουμ, για ακόμα μια φορά με δικές της δημιουργίες, υπό τη στέγη της Panik Oxygen.



MONIKA

​«ΣΤΑΛΑ»



Η Monika κυκλοφόρησε το πρώτο ελληνόφωνο τραγούδι της με τίτλο «Στάλα», από το νέο Label της Panik Entertainment Group, την PANIK OXYGEN.



Έγραψε στίχους και μουσική η ίδια πολλά καλοκαίρια πριν, αλλά την ηχογράφησε το περασμένο φθινόπωρο στον απόηχο της πρώτης διεθνούς album κυκλοφορίας "Secret In The Dark".



Στην ενορχήστρωση και στην μίξη συναντάμε τους μόνιμους συνεργάτες της από την Νέα Υόρκη, Homer Steinweiss και J.B Flatt που στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα της παγκόσμιας δισκογραφίας όπως Mark Ronson, Lady Gaga, Sharon Jones κ.α. καθώς και τα βασικά μέλη της εγχώριας μπάντας της, μέλη των Planet of Zeus.



Η «Στάλα» έκανε συναυλιακή πρεμιέρα, στην εμφάνιση της Monika με την Oρχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στο φετινό Summer Nostos Festival, του ΚΠΙΣΝ και η ανταπόκριση του κοινού ήταν ενθουσιώδης.



Το νέο single της Monika, «Στάλα», αποτελεί βασικό κομμάτι της προσωπικής της ιστορίας με ελληνόφωνα τραγούδια και με την πάροδο του χρόνου θα αποκαλυφθούν στο σύνολό τους, στο ελληνόφωνο κοινό.



Ακούστε το εδώ:







Monika

ΣΤΑΛΑ

Μουσική - Στίχοι: Monika



Παραγωγή: Monika

Μίξη: Jens Jungkurth (Diamond Mine Studios NYC) & Μάρκος Σπανουδάκης

Co-mixed by Homer Steinweiss

Mastering: Μάρκος Σπανουδάκης



Η ηχογράφηση έγινε στο εξοχικό της Monika στο Άστρος Κυνουρίας

Ηχολήπτης: Γρηγόρης Μάγος

Φωνητικά: Monika

Πιάνο, rhodes, organ & μπάσο: J.B Flatt

Τύμπανα: Homer Steinweiss & Σεραφείμ Γιαννακόπουλος

Percussion: Monika



Τα έγχορδα ηχογραφήθηκαν στα Kyriazis Studios στην Αθήνα

Ηχολήπτης: Τάσος Μπακασιέτας

Ενορχήστρωση: J.B Flatt

Κουαρτέτο εγχόρδων: Α Βιολί - Ευστάθιος Λασκαρίδης, Β Βιολί - Σταματέλλα Σπίνουλα, Βιόλα - Χαράλαμπος Γκίτζιος, Τσέλο - Μιχάλης Πορφύρης



Oργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Λιλής

Εκτέλεση Παράγωγης: Σταύρος Ξενίδης

Αrtwork: Cacao Rocks



Κυκλοφορεί από την Panik Oxygen & Royal Music LLC