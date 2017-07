Τι συμβαίνει στη διαμάχη του Quincy Jones και των εκπροσώπων του Michael Jackson;

, λέει ο, δικηγόρος της Ομάδας του Michael Jackson.Ο Weitzman, μαζί με τον πληρεξούσιο, μίλησαν στο Billboard καθώς ετοιμάζονταν να πάνε την Δευτέρα στο ανώτατο δικαστήριο του Λος Άντζελες για να πείσουν μια κριτική επιτροπή ότι ο 84-χρονος Jones δεν δικαιούται να λάβει τα πρόσθετα 30 εκατομμύρια δολάρια που επιδιώκει για δικαιώματα.Ο Τζόουνς, ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζει ότι πρέπει να λάβει τα δικαιώματα για τη χρήση των τραγουδιών του: Off the Wall, Thriller, Bad και της ταινίας This Is It, μεταξύ άλλων τραγουδιών. Ο Jones έχει ήδη λάβει περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα, μετά το θάνατο του Τζάκσον, σύμφωνα με μαρτυρίες που δίνονται κατά τη διάρκεια της δίκης.Μετά από σχεδόν τρεις εβδομάδες, σε μια προσπάθεια να αποδείξει ότι ο Jones δικαιούται μόνο ένα μερίδιο των πωλήσεων, ο Weitzman λέει ότι πιστεύει ότι ο πρωταρχικός λόγος που ο Jones είναι δυστυχισμένος είναι επειδή το όνομά του έμεινε εκτός από την ταινία. Μάλιστα, αναγνώρισε ότι η παράλειψη ήταν ένα λάθος και είπε ο Jones έλαβε μια συγγνώμη.