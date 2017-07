Saint Etienne - Home Countries

Τι θα ακούσεις:

Ανάλαφρη, αγγλική ποπ



Ποια τραγούδια πρέπει να ακούσεις:

"Dive", "Heather", What Kind Of World"



Βαθμολογία: 6,5/10



Το νέο, 9ο άλμπουμ των Saint Etienne, με τίτλο “Home Countries”, έρχεται σε μια χρονιά που δεν υπάρχουν πολλοί καλοί ποπ δίσκοι. Ένα άλμπουμ που τους βρίσκει σε καλή φόρμα, αρκετά ευδιάθετους και με όμορφες μελωδίες στα τραγούδια τους.



Στιχουργικά τοποθετείται στη βρετανική εξοχή, κυρίως στα προάστια γύρω από το Λονδίνο, παίζοντας με τις αναμνήσεις των μελών της μπάντας, από την παιδική/εφηβική τους ηλικία, με σχέσεις, φίλους, οικογένεια, γεγονότα που τους «σημάδεψαν». Μέσα από 19 τραγούδια (ουσιαστικά είναι λιγότερα, αφού υπάρχουν και 4-5 σύντομα, χαρακτηριστικά ιντερλούδια), καταφέρνουν να έρθουν κοντά με εκείνον τον εαυτό τους, αλλά να φέρουν κοντά και στους ακροατές αυτές τις εικόνες.



Μουσικά, το άλμπουμ κινείται στη γνώριμη, ανάλαφρη ποπ των Saint Etienne. Αρκετά ρετρό στοιχεία, με μια γαλλική αύρα που χρόνια τώρα δικαιολογεί και το όνομα της μπάντας, electro pop αναφορές, καλοκαιρινές γκρουβάτες συνθέσεις, ακομπλεξάριστες ποπιές που θα ζήλευαν νέες στάρλετ του πενταγράμμου.

Η Sarah Cracknell, με τις χαλαρές, αέρινες ερμηνείες της χαρακτηρίζει την μπάντα εδώ και κοντά 30 χρόνια. Η διακριτική της παρουσία, τόσο ερμηνευτικά όσο κι από άποψη εξωτερικής εμφάνισης, έχει μια αξεπέραστη δυναμική που δεν εντοπίζεται άμεσα.



Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τη μουσική των Saint Etienne, ποτέ δεν υπήρξε ιδιαίτερα έντονη, ούτε ήταν «βίαια» στον τρόπο που την επικοινωνούσαν, ακόμη κι εις βάρος της όποιας εμπορικότητας. Ήταν κι είναι ντελικάτες οι μουσικές τους. Δεν έχουν απότομες κορυφές, ούτε όμως ήταν ποτέ τόσο επίπεδες που θα αποτελούσαν μουσικά χαλιά.



Πόσο μάλιστα, όταν στο “Home Countries”, βρίσκεις το υπέροχο “Dive”, το διαφορετικό “Heather”, το “What kind of world” ή το “Magpie Eyes”. Ίσως αν ήταν πιο σύντομο σε διάρκεια να πετύχαινε περισσότερο το στόχο, αν και μεταξύ μας, δε μοιάζουν ικανοί να πλησιάσουν τις δημιουργικές κορυφές των τριών, πρώτων τους άλμπουμ. Φαίνονται όμως απαλλαγμένοι από τέτοια άγχη, οι τρεις Saint Etienne, και σίγουρα κερδίζουν το στοίχημα.



* Κι επειδή "πεθαίνω" για αυτούς, σας προτείνω να δείτε μια σχετικά πρόσφατη εμφάνιση τους, στην οποία θα ακούσετε και το νέο τους single "Dive".