Πρώτη φωτογραφία του Johnny Depp στα γυρίσματα του "Richard Says Goodbye"

"Richard Says Goodbye", για την οποία μέχρι πρότινος δεν είχαμε καμία πληροφόρηση. Πρόκειται για ένα δράμα με κωμικά στοιχεία που γυρίζεται στο Vancouver σε σενάριο και σκηνοθεσία του Wayne Roberts. O Roberts έχει γράψει και σκηνοθετήσει μόλις μία ταινία, με εμφανή ομοιότητα στον τίτλο άρα πιθανώς οι δύο ταινίες να συνδέονται, το "Katie Says Goodbye" με τους Chris Lowell και Olivia Cooke .





Depp θα πλαισιώσουν οι Danny Huston ( "Wonder Woman" ), Rosemarie DeWitt ("La La Land"), Zoey Deutch ("Everybody Wants Some!!"), Devon Terrell ("Barry") και Odessa Young (Looking For Grace). Στην ταινία ο Depp είναι ο Richard, έναν καθηγητή πανεπιστημίου παγκοσμίου κύρους και εμβέλειας, ο οποίος λαμβάνει μια διάγνωση που αλλάζει τη ζωή του και αποφασίζει, έτσι, να εγκαταλείψει τις συμβάσεις και να ζήσει τη ζωή του όσο το δυνατόν πιο ελεύθερα.









Μπορεί φέτος να επέστρεψε ως Jack Sparrow στο «επετειακό» "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" και να, όπως αυτός προμηνύεται από το ξαφνικό cameo στο τέλος της πρώτης ταινίας (spoiler alert!), ωστόσο οείναι πάντα πολυάσχολος και μοιράζει τον χρόνο του στα κινηματογραφικά σετ. Μέσα στον επόμενο χρόνο, θα τον δούμε, στο θρίλερ μυστηρίου "London Fields" μαζί με τις κυρίες Amber Heard (πριν το διαζύγιό τους) και Cara Delevigne αλλά και