Οι Motörhead Διασκευάζουν Bowie

Οι Motörhead, συγκεντρώνουν έντεκα διασκευές τραγουδιών, που ηχογραφήθηκαν στο studio με το γνωστό metal ύφος του συγκροτήματος. Συμπεριλαμβάνεται η ακυκλοφόρητη εκδοχή του "Heroes" του David Bowie - για το επερχόμενο “Under Cover”.





O δίσκος που περιλαμβάνει έντεκα κομμάτια και κυκλοφορεί 1η Σεπτέμβρη, βρίσκει τον Lemmy Kilmister να παίρνει τραγούδια από τους Sex Pistols, τους Judas Priest, τους Dion και τους Metallica ("Whiplash "), το τελευταίο μάλιστα το 2005 έφερε στον Lemmy και στην εταιρεία του, βραβείο Grammy για το καλύτερο μέταλ περφορμανς.





Οι Motörhead απέδωσαν και ηχογράφησαν το «Heroes», κατά τη διάρκειά των ηχογραφήσεων του LP Bad Magic, που σηματοδοτεί μάλιστα την τελευταία δισκογραφική εμφάνιση του Lemmy Kilmister πριν τον θάνατο του τον Δεκέμβριο του 2015. Το Bad Magic περιλαμβάνει και μία διασκευή του τραγουδιού των Rolling Stones με τίτλο "Sympathy for the Devil ", το οποίο θα βρίσκεται ανάμεσα στα έντεκα τραγούδια του “Under Cover”.





«Είναι ένα τόσο μεγάλο τραγούδι του Bowie, ένα από τα καλύτερα του, και θα μπορούσα να δω μόνο τα σπουδαία πράγματα που μπορεί να μας βγάλει και έτσι αποδείχθηκε άλλωστε και ο Lemmy κατέληξε να αγαπάει την έκδοση μας», δήλωσε ο κιθαρίστας Phil Campbell για τους "Ήρωες" τους. "Ήμασταν ευτυχείς μαζί τους εκείνη τη στιγμή και είμαστε ευτυχείς μαζί τους τώρα!"





Ο τυμπανιστής Mikkey Dee πρόσθεσε: «[Ο Lemmy] ήταν πολύ περήφανος γι' αυτό, όχι μόνο γιατί κατέληξε τόσο καλά, αλλά επειδή ήταν και διασκεδαστικό! Άλλωστε τέτοιου είδους project οφείλουν να είναι διασκεδαστικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι πρόκειται για διασκέδαση με τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε».





Το “Under Cover” περιλαμβάνει το Jumpin 'Jack Flash" των Rolling Stones, το "Rockaway Beach" των Ramones, το Shoot Em Down και το Hellraiser, το οποίο ο Kilmister έγραψε με τους Ozzy Osbourne και Zakk Wylde.





Under Cover Track List





1. "Breaking the Law" (Judas Priest) 2008

2. "God Save the Queen" (Sex Pistols) 2000

3. "Heroes" (David Bowie) 2015

4. "Starstruck" (Dio) 2014

5. "Cat Scratch Fever" (Ted Nugent) 1992

6. "Jumpin' Jack Flash" (The Rolling Stones) 2001

7. "Sympathy for the Devil" (The Rolling Stones) 2015

8. "Hellraiser" (Ozzy Osbourne) 1992

9. "Rockaway Beach" (Ramones) 2002

10. "Shoot 'Em Down" (Twisted Sister) 2001

11. "Whiplash" (Metallica) 2005