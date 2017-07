Οι Firewind και οι Rage μαζί στην Αθήνα!

Δελτίο Τύπου



Σάββατο 16.12.2017

Gagarin 205



IMMORTALS OVER GREECE tour



FIREWIND / RAGE

+ special guests



Οι Firewind και οι Rage μαζί στο Gagarin 205!



Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, οι οπαδοί της metal μουσικής θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα εντυπωσιακό double-bill: οι Firewind και οι Rage θα βρεθούν μαζί στη σκηνή του Gagarin 205 στα πλαίσια της “Immortals Over Greece Tour”! Η συναυλία θα λειτουργήσει ως αφετηρία της “Immortals Over Europe Tour” που θα περιοδεύσει στην Ευρώπη το 2018.



Τα δύο συγκροτήματα θα παίξουν full shows, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες για τα setlists τους αλλά και για το υπόλοιπο line-up της συναυλίας.



Οι Firewind του κορυφαίου Gus G, μετά από δισκογραφική απουσία πέντε ετών, επέστρεψαν φέτος με το “Immortals”, τον όγδοο δίσκο της καριέρας τους. Η υποδοχή από το κοινό (ο δίσκος βρέθηκε σε υψηλές θέσεις των charts τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό) και οι εξαιρετικές κριτικές απέδειξαν ότι βρίσκονται το συγκρότημα βρίσκεται στην κορυφή της δημιουργικότητάς του και είναι έτοιμο για ακόμα πιο μεγάλα πράγματα.



Oι Rage έχουν γραψει τη δική τους ιστορία στο γερμανικό metal, όντας μια από τις μπάντες που ήταν εκεί από το ξεκίνημα του είδους, στα “θρυλικά” 80ς. Σήμερα, τρείς δεκαετίες μετά, με πάνω από 20 δίσκους και 5.000.000 πωλήσεις στο ενεργητικό τους, το συγκρότημα του Peavy Wagner είναι ένα σημείο αναφοράς για τους απανταχού “μεταλλάδες”. Η δε σχέση τους με το ελληνικό κοινό είναι δεδομένη, κάτι που επιβεβαιώνεται απο τις πολλές επισκέψεις τους στη χώρα μας. Τους προσεχείς μήνες οι Rage θα κυκλοφορήσουν τον νέο δίσκο τους “Seasons Of The Black”, έναν δίσκο που θα κινείται κοντά στον “ιστορικό” ήχο τους.



Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.



ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Προπώληση: 15 ευρώ ( early bird), 17 ευρώ

Ταμείο: 20 ευρώ



Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στα www.viva.gr, SevenSpots, Reload, Ευρυπίδης, MediaMarkt.

Οι μεταπωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Πληροφορίες: www.detoxevents.gr, 2109636489