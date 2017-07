Gimme 10: Οι επιλογές των Ocean Mind

Zach (φωνή, hammond organ)





1. Death Walks Behind You - Atomic Rooster (1970)

Ο Vincent Crane και η παρέα του υπήρξαν μια απ' τις μεγαλύτερες επιρροές προσωπικά. Ο συγκεκριμένος δίσκος έπαιζε στο repeat στα σχολικά μου χρόνια και ήταν ένας απ' τους λόγους που αγάπησα το hammond!





2. Songs For The Deaf - Queens Of The Stone Age (2002)

Είναι ο ήχος που με κέρδισε σε αυτόν τον δίσκο, τον καλύτερο για μένα της περασμένης δεκαετίας.





3. Brain Salad Surgery - Emerson, Lake & Palmer (1973)

Ο δίσκος αυτός με ενέπνευσε όσο κανείς άλλος και αποτελεί δίσκο-αναφορά για το progressive. Oι E.L.P. με ταξίδεψαν στον μαγικό χώρο της προοδευτικής μουσικής, αναμφίβολα μια από τις σημαντικότερες πηγές επιρροής στον τρόπο σύνθεσης του τελευταίου μας δίσκου.





4. Strange Days - The Doors (1967)

Πάντα τον άκουγα αυτόν τον δίσκο σαν soundtrack για τα αυτιά. Την περίοδο που γραφόταν το Underwater, ένα στοιχειωμένο μπλουζ για παράξενους ανθρώπους...





5. Jar Of Flies - Alice In Chains (1994)

Προσωπικός αγαπημένος δίσκος απ' τα παλιά, γεμάτος συναίσθημα! Σε αυτό οφείλεται ότι το άλμπουμ ηχογραφήθηκε σχεδόν αυθόρμητα, ζωντανά, με ελάχιστα overdubs. Ο σκοτεινός ηλεκτροακουστικός ήχος του δημιουργεί μια ατμόσφαιρα φανταστική! Τα ακουστικά σημεία του νέου μας δίσκου έχουν πολλά κοινά.





Peter (κιθάρες)





1. Swan Lake, Οp. 20 - Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Ο πρώτος δίσκος κλασικής μουσικής που άκουσα στη ζωή μου. Παραμένει ο αγαπημένος μου. Αν κάποτε όλα χάνονταν και είχα τη δυνατότητα να διαλέξω μόνο έναν δίσκο που θα ακούω για την υπόλοιπη ζωή μου, θα ήταν αυτός.





2. Electric Ladyland - Jimi Hendrix (1968)

Όλοι επηρεάστηκαν από αυτόν, ακόμα και αν δεν το γνωρίζουν. Ήρθε στη Γη, έδειξε τον δρόμο και απήλθε. Μισό αιώνα μετά, όλοι ψάχνονται ακόμα.





3. IV - Led Zeppelin (1971)

Γιατί περιέχει το ένα από τα δύο καλύτερα rock τραγούδια όλων των εποχών, ερμηνευμένο από το μεγαλύτερο rock συγκρότημα όλων των εποχών.





4. A Night At The Opera - Queen (1975)

Γιατί περιέχει το άλλο από τα δύο καλύτερα rock τραγούδια όλων των εποχών, ερμηνευμένο από τον καλύτερο τραγουδιστή όλων των εποχών.





5. Tokyo Tapes - Scorpions (1978)

Eνα συγκλονιστικό live άλμπουμ που συνοψίζει την πρώτη και καλύτερη περίοδό τους. Οι Scorpions εδώ έφτασαν στην κορυφή. Ανεπανάληπτο παίξιμο από τον Uli Jon Roth, και ερμηνεία από τον Klaus Meine. Ξεκίνησα να παίζω κιθάρα εξαιτίας αυτού του δίσκου.