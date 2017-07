Νέο τραγούδι για τους Killers και tracklisting του Wonderful Wonderful

Το συγκρότημα έχει ήδη αποκαλύψει ένα νέο τραγούδι από το επερχόμενο πέμπτο τους άλμπουμ, "Wonderful Wonderful".





Τώρα μοιράζεται το νέο κομμάτι 'Run For Cover', το οποίο πρωτοακούστηκε σε live εμφάνιση τους στην Atlantic city τον περασμένο μήνα. Είναι ένα άλλο synth-pop απίστευτο τραγούδι με post- punk επιρροές.









Η επίσημη ηχογράφηση του τραγουδιού ακολουθεί το πρώτο single "The Man", που κυκλοφόρησε νωρίτερα μεσα στη χρονιά που διανύουμε.

Το συγκρότημα από το Λας Βεγκας επιβεβαίωσε επίσης τη λίστα με τα τραγούδια για το "Wonderful Wonderful". Μάλιστα στην επίσημη σελίδα τους στο twitter, μοιράστηκαν μια φωτογραφία με το βινύλιο που αναγράφονται οι τίτλοι των κομματιών. Τα τραγούδια με τη σειρά είναι τα εξής:





Wonderful Wonderful

The Man

Rut

Life To Come

Run For Cover

Tyson Vs Douglas

Some Kind Of Love

Out Of My Mind

The Calling

Have All The Songs Been Written





Εν τω μεταξύ, οι Killers απάντησαν σε σχόλια των The Strokes, σχετικα με την αντιπαλότητα και πικρία για την επιτυχία του συγκροτήματος στο παρελθον.





«Είχαμε συνομιλίες που πήγαιναν κάπως έτσι : 'Θεέ μου, νομίζω ότι τα τραγούδια μας είναι καλύτερα από' Mr. Brightside 'από τους Killers», αναφέρει πως λέει, ο κιθαρίστας Nick Valensi στο βιβλίο της Lizzy Goodman's «Meet Me in the Bathroom: Rebirth and Rock and Roll in New York City, 2001–2011»





«Σίγουρα δεν το έκανα και δεν νομίζω ότι κανείς στο συγκρότημα θα βρεθεί ποτέ στην ίδια θέση», δήλωσε ο ντράμερ Ronnie Vannucci Jr στο NME. «Πάντα σκεφτόμασταν ότι τα παιδιά ήταν πολύ πιο πάνω από εμάς. Είναι ένας τρόπος κολακείας, μόνο και μόνο για να τους ακούσω να μιλάνε για τη μπάντα μας - ακόμα και τώρα. Ειδικά οι «The Strokes». Είναι μια από τις κακές μπάντες εκεί έξω.»