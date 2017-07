Ο Alice Cooper μιλάει για τη συνεργασία του με τον Larry Mullen Jr. των U2

Ο τελευταίος δίσκος του Alice Cooper, "Paranormal", έχει διάσημους καλεσμένους όπως ο Billy Gibbons των ZZTop, ο Roger Glover των Deep Purple και o Larry Mullen Jr. των U2. Στην παραγωγή βρίσκεται ο θρυλικός Bob Ezrin, συχνός συνεργάτης του Alice από τους πρώτους του δίσκους της δεκαετία του 70’. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Cooper, εξήγησε πως με τον Ezrin δεν είχαν σκοπό να ηχογραφήσουν έναν ακόμα concept δίσκο - όπως το "Welcome to My Nightmare" . Στην πορεία όμως προέκυψαν τραγούδια που είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό: πρωταγωνιστές με ψυχολογικά προβλήματα.



Σχολιάζοντας τη συμμετοχή του Larry Mullen Jr., o Alice είπε ήθελε να ταρακουνήσει λίγο τα νερά στοχεύοντας σε ένα διαφορετικό ήχο. Ο Mullen είχε διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο που ερμηνεύει τα κομμάτια στα drums, αφού του ζήτησε πρώτα να διαβάσει τους στίχους. Σύμφωνα με τον Cooper, ο Larry παίζει πάντα με βάση τα λόγια ενός τραγουδιού, κάτι που ο ίδιος δεν είχε συνηθίσει.



Στο "Paranormal" βρίσκονται και δύο κομμάτια ηχογραφημένα με την παλιά μπάντα του Cooper, το original Alice Cooper Group που τυπικά διαλύθηκε μετά το "Muscle of Love" του 1974. Να σημειωθεί επίσης πως ο Alice Cooper δήλωσε πως είναι πολύ μακριά από τη συνταξιοδότηση. Είπε χαρακτηριστικά ‘Θα σταματήσω επτά χρόνια μετά τον Mick Jagger.Τόσα χρόνια είναι η ηλικιακή μας διαφορά’.