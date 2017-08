U2, Noel Gallagher @ Twickenham Stadium, Λονδίνο 08.07.2017

Κάπου ανάμεσα στη νοσταλγία για τις προηγούμενες δεκαετίες, τη μόδα για anniversary tours επικεντρωμένα σε δίσκους ορόσημα αλλά και ένα παροδικό δημιουργικό τέλμα, οιαποφάσισαν να περιοδεύσουν για το θρυλικό. O θεατής έχει πολλούς λόγους να ταυτιστεί με τη συγκεκριμένη δουλεία τωνκαθώς η θεματολογία του σχετίζεται με την μεταβατική περίοδο που ζούμε σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Ο πιο σημαντικός λόγος όμως είναι η διαχρονική ποιότητα της.Σε αυτή τη περιοδεία, τουςσυνοδεύει οο οποίος άνοιξε τη συναυλία με τραγούδια από τους δύο προσωπικούς του δίσκους με τους, συμπεριλαμβάνοντας κομμάτια της παλιάς του μπάντας. Το κοινό δεν έχασε φυσικά την ευκαιρία να τραγουδήσει. O Noel ήταν λίγο στραβωμένος αλλά για τα αδέλφια Gallagher αυτό είναι συνηθισμένο. Ξεκίνησε με τοαπό τον πρώτο του δίσκο και όταν έπαιξε τοκαι το(που στα φωνητικά το προσέγγισε λίγο διαφορετικά) ο κόσμος άρχισε να συμμετέχει. Τοτου 2015 θυμίζει τις μέρες τουσυνεπώς παλιές και καινούριες συνθέσεις ακούγονται σα φυσική συνέχεια. Ήταν άλλωστε ο κύριος συνθέτης στουςΣτην μπάντα του είχε horn section για πιο γεμάτο ήχο. Ο ίδιος ήταν λιτός στις κινήσεις του δίνοντας βάση στις εκτελέσεις των τραγουδιών. Οιχωρίς να φτάνουν το εμπορικό μέγεθος της οικογενειακής του μπάντας, συνεχίζουν μία παράλληλη πορεία - με εκσυγχρονισμένο ηχόχρωμα.Το show τωνπου διαδέχτηκε τονήταν λιτό συγκριτικά με τηνπεριοδεία, παρόλο που το τεράστιο video wall έπιανε το ένα πέταλο του σταδίου. Η σκηνή από ψηλά έμοιαζε με δέντρο, η κορυφή του οποίου σχημάτιζε το B-Stage. Από εκεί ξεκίνησε η συναυλία, μέσα στους οπαδούς, με ένα ποτ-πουρί από επιτυχίες της πρώτης δεκαετίας του συγκροτήματος. Με το πρώτο χτύπημα των drums στοκαι το ρεφρέν του, το κοινό μπήκε στο πνεύμα της συναυλίας. Τοκαι οι εμβόλιμοι στοίχοι του(του David Bowie) ξύπνησαν παλιές αναμνήσεις που οδήγησαν στοΗ μπάντα μπήκε στο δεύτερο μέρος του set με μία σωστά στημένη συναυλιακή στιγμή. Στις πρώτες νότες τουπερπάτησαν από το B-Stage στη κεντρική στιγμή και το video wall άνοιξε σχηματίζοντας ένα τεράστιο Joshua Tree με κατακόκκινο περίγραμμα. Οικοντοστάθηκαν, κοίταξαν το κοινό και η οθόνη έγινε δρόμος που τρέχει, για να υποδεχτεί τον δίσκο-σταθμό της καριέρας τους.Ο δίσκος παίχτηκε ολόκληρος και τα τραγούδια ήταν στην ίδια σειρά όπως πρωτοακούστηκαν το 1987. Εκτός από τα προφανήκαι, η ιδιαιτερότητα τουεπικεντρώνεται σε κομμάτια που συνήθως δεν παίζουν στις συναυλίες τους. Ειδικά τοπαίχτηκε για πρώτη φορά live σε αυτό το tour, 30 χρόνια μετά τη κυκλοφορία του. Ο ήχος της κιθάρας τουζωντάνεψε στοκαι ηλέκτρισε στο. Οι θεατές του σταδίου συνόδεψαν τουςστο' για να κλείσει με συγκινητικό τρόπο το κεφάλαιο τουΤο video wall γέμιζε το στάδιο με εικόνες (τεράστιες εικόνες για την ακρίβεια) και γραφικά με θεματολογία που σχετιζόταν με το κάθε τραγούδι. Εικόνες ταξιδιάρικες από τη φύση της Αμερικής μαζί με την αντίθεση τους, εικόνες από στρατιώτες και πόλεμο. Όσο μουσικά δεμένη και να είναι η μπάντα (είναι μαζί από το 1976 χωρίς διαλλείματα), όσο καλοδιατηρημένη και να παραμένει η φωνή του, το οπτικοακουστικό θέαμα δε παύει να σε παρασέρνει μαζί με τη μουσική. Δεν περίμενε βέβαια κανείς κάτι λιγότερο από τουςπου μας έχουν συνηθίσει σε παραγωγές μεγαθήρια.Το τρίτο μέρος ήταν αφιερωμένο στοκαι τοώστε να ανέβει το κέφι. Εκεί βρέθηκε ένα μικρό κομμάτι του, το χιλιοπαιγμένοαλλά και τo φωτεινό'. Το καινούριο τραγούδι,ακούστηκε σα συνέχεια του, ενώ το κλείσιμο της βραδιάς μαζί με τοήταν λίγο αταίριαστο. Ευχαριστηθήκαμε τοστο φινάλε της συναυλίας (το αφιέρωσαν στα θύματα της επίθεσης στοκαι στο), ωστόσο η θέση του ήταν στη μέση του set. Για λόγους ομοιομορφίας, οιέπρεπε να τελειώσουν με δικό τους τραγούδι.δυστυχώς έχει μεγάλο στόμα και δεν είναι λίγες οι φορές που οι δηλώσεις του καλύπτουν την μουσική. Πλην όμως πρέπει να του αναγνωρίσουμε ότι θίγει θέματα για τα οποία άλλοι με τη δικιά του επιρροή δεν ασχολούνται καν. Στη συγκεκριμένη συναυλία είπε αυτά που έπρεπε. Δεν άρχισε τις υπερβολές διαβάζοντας ονόματα ή βγάζοντας λόγους για την ειρήνη και τη φτωχιά. Για τα δικά του δεδομένα ήταν φειδωλός στις κουβέντες του.Οιείναι πια μια μεγάλη επιχείρηση, όπως όλα τα συγκροτήματα αυτού του μεγέθους. Συνεπώς είναι δύσκολο πια να σου περάσουν τα μηνύματα που αυθόρμητα είχαν εκφράσει στο. Όμως το δέσιμο του συγκροτήματος και το φαντασμαγορικό show βοήθησαν στην αναβίωση των συναισθημάτων που συνοδεύουν το δίσκο που απογείωσε την καρίερα τους.Οι Ιρλανδοί θα μπορούσαν να παίξουν πολλά ακόμα τραγούδια από τον πλούσιο κατάλογό τους, αλλά οι συγκεκριμένες συναυλίες δίνουν βάρος στοκαι στην επανασύνδεση με το κοινό τους. Ξεκίνησαν ανάμεσα στον κόσμο μινιμαλιστικά, χωρίς εφέ, και μας αποχαιρέτησαν με τον ίδιο τρόπο.Everybody's on the RunLock All the DoorsIn the Heat of the MomentRivermanChampagne Supernova (Oasis διασκευή)You Know We Can't Go BackHalf the World Away (Oasis διασκευή)The MexicanWonderwall (Oasis διασκευή)Little by Little (Oasis διασκευή)AKA... What a Life!Sunday Bloody SundayNew Year's DayBad (απόσπασμα από "Heroes")Pride (In the Name of Love)The Joshua TreeWhere the Streets Have No NameI Still Haven't Found What I'm Looking ForWith or Without YouBullet the Blue SkyRunning to Stand StillRed Hill Mining TownIn God's CountryTrip Through Your WiresOne Tree HillExitMothers of the DisappearedMiss Sarajevo (Passengers διασκευή)Beautiful DayElevationVertigoUltraviolet (Light My Way)OneThe Little Things That Give You AwayDon't Look Back in Anger (Oasis διασκευή ) [μαζί με τον Noel Gallagher]