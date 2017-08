O Paul McCartney παίζει τύμπανα στο νέο δίσκο των Foo Fighters!

Οι Foo fighters μύησαν τον Paul McCartney να παίξει ντραμς στον επερχόμενο δίσκο τους με τίτλο “Concrete and Gold”. Σε συνέντευξη με τον ET Canada, το συγκρότημα αποκαλύπτει πως ο McCartney συμμετείχε σε ένα απο τα τραγούδια του αλμπουμ και όταν ήρθε στο στούντιο δεν είχε καν ακούσει περί τίνος πρόκειται. Αποκαλύπτουν επίσης πως ο Dave πήρε απλά μια ακουστική κιθάρα και του έδειξε το κομμάτι με έναν πολύ γρήγορο τρόπο. “Κάθισε στα ντράμς που ο τεχνικός τοποθέτησε ειδικά γι’αυτόν και εγώ πήρα την μπαγκέτα και έκανα πως διευθύνω”, λίγο πριν ο frontman Dave Grohl είπε «ο καλύτερος pop star στον κόσμο συμμετέχει στον δίσκο». Πάντως ο Dave Grohl διευκρίνησε πως «δεν είναι ο Paul McCartney, ο guest star έκπληξη αλλά υπάρχει και μεγαλύτερη έκπληξη, που θα τραγουδάει στα φωνητικά ενός απο τα πιο ροκ κομμάτια του δίσκου και δεν θα πούμε σε κανέναν ποιός είναι».





Ο Paul McCartney έχει συνεργαστεί και παλαιότερα με τον Grohl και άλλα δύο πρώην μέλη των Nirvana (τον μπασίστα Krist Novoselic και τον σημερινό κιθαρίστα των Foo Fighters Pat Smear) στο "Cut Me Some Slack" για την ταινία του Grohl το 2013, Sound City. Ο McCartney έπαιξε επίσης το τραγούδι με τους Grohl, Novoselic και Smear σε μια συναυλία για τα θύματα του ανεμοστρόβιλου Sandy στη Νέα Υόρκη το 2012.





Ο δίσκος “Concrete and Gold” κυκλοφορεί στις 15 Σεπτέμβρη από την Roswell/RCA. Ο παραγωγός Greg Kurstin κυκλοφόρησε το τραγούδι “Run” με ένα τρελό video clip του Dave Grohl. Οι Foo Fighters βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο για την περιοδεία τους με όνομα “Cal Jam ‘17”, η οποία θα περιλαμβάνει παραστάσεις με συμμετοχές από τους Queens of the Stone Age, τον Liam Gallagher, τους Japandroids και πολλούς άλλους. Η τελευταία κυκλοφορία του συγκροτήματος ήταν το 2015 το “Saint Cecilia EP” και το 2014 το "Sonic Highways".