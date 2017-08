Ξένος Δίσκος του Μήνα: Public Service Broadcasting - Every Valley

Καταμεσής του καλοκαιριού, με τα καλεντάρια τους συμπληρωμένα με τις άδειες, οι μισοί μαυρισμένοι και οι υπόλοιποι ακόμα με το χειμωνιάτικο χρώμα τους, οι συντάκτες του Mix Grill άκουσαν τις πρόσφατες κυκλοφορίες και επέλεξαν τον ξένο δίσκο του Αυγούστου.Με μικρή διαφορά από τον δεύτερο, η πρώτη επιλογή των συντακτών μας ήταν. Στη δεύτερη θέση έμεινε το καλοκαιρινό αλλά όχι ανάλαφρο "Heat" των, ενώ κονταροχτυπήθηκαν ημε το "Fake Sugar", μια ποπ, αρκετά ενδιαφέρουσα δουλειά και οιμε το "Another Summer Of Love", ένα καλοδουλεμένο folk rock δίσκο με ρετρό διάθεση για τις καλοκαιρινές σας βόλτες, όπως αναφέρει ο Ξενοφών Καράμπαλης στη δισκοκριτική του Με τον τρίτο τους δίσκο, οι Λονδρέζοιπαραδίδουν στο κοινό τους ένα ακόμα δείγμα της εξαιρετικής μείξης εναλλακτικής rock, instrumental punk και electronica. Όπως και στους προηγούμενους δίσκους τους, οι PSB και κυρίως ο ιθύνων νους J Willgoose, Esq., καταπιάνεται με ένα θέμα της μοντέρνας ιστορίας και γράφει εμπνευσμένος από αυτό., ενώ το 2013 το συγκρότημα πήρε πολύ καλές κριτικές για το ντεμπούτο τους "Inform - Educate - Entertain", το οποίο εμπνεύστηκε από την πρώτη αποστολή στο Έβερεστ, την κατασκευή του αεροπλάνου Spitfire ( εδώ η ομώνυμη κομματάρα ), την εφεύρεση της έγχρωμης τηλεόρασης και άλλα. Φέτος, το θέμα πίσω από τα τραγούδια αποτελεί η ιστορία της εξόρυξης κάρβουνου στην Ουαλία και την παρακμή της εργατικής τάξης. Αν σας φαίνεται πολύ εξειδικευμένο, μην ανησυχείτε, ο J Willgoose, Esq. εξηγεί ότι ο δίσκος αποτελεί «».Στα πιο πεζά, αποτελείται από έντεκα απολαυστικά κομμάτια με συμμετοχές πολλών Ουαλών μουσικών όπως οι(βλ. Manic Street Preachers), Lisa Jên Brown και(βλ. Camera Obscura), Haiku Salut και Beaufort Male Choir. Οι Public Service Broadcasting χωρίς να ξεπερνούν τον εαυτό τους με το "Every Valley", μας χαρίζουν 45 λεπτά ψυχαγωγίας, γράφοντας μελωδικά τραγούδια, ενορχηστρώνοντας κάποια από αυτά με ενδιαφέρον τρόπο και επιλέγοντας εξαιρετικούς vocalists.