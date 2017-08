Οι θρυλικοί Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso UFO στην Αθήνα

Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso UFO + opening act: Chickn

Δελτίο ΤύπουΤουποδεχόμαστε στο, τους θρυλικούς, με μοναδικό σκοπό την... διεύρυνση του νου!Από τις κορυφαίες ακραίες μπάντες της psychedelic rock σκηνής των 20 τελευταίων ετών, οιείναι απλά αδύνατο να συγκριθoύν με οτιδήποτε άλλο. Ο κατακλυσμικός συνδυασμός ψυχεδελικών ξεσπασμάτων, παραμόρφωσης, αυτοσχεδιασμού και αγνής rock 'n' roll έκστασης από τους πέντε Ιάπωνες, είναι μοναδικός.Με ηγέτη τον μυθικό, τον συνιδρυτή, τον μόνιμο πλέονκαι την μνημειώδη rhythm section των(aka.S/T), θα φέρουν την "" και στην Αθήνα.Τη βραδιά θα ανοίξουν οι, ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα και ανερχόμενα σύνολα της εγχώριας σκηνής τα τελευταία χρόνια.Εισιτήρια προπωλούνται προς 19 ευρώ (μονό) και 35 ευρώ (διπλό – περιορισμένος αριθμός). Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 22 ευρώ.Διάθεση: τηλεφωνικά στο 11 876, στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Media Markt, Ευριπίδης, στο www.fuzzclub.gr και το www.viva.grΣάββατο 23 Σεπτεμβρίου, Fuzz Live Music Club (Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος / τηλ. 210 3450817 / www.fuzzclub.gr )Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:00.Στα περισσότερα από τα 20 χρόνια ύπαρξής τους, έχουν αναρίθμητες κυκλοφορίες (μαζί με τα side projects, ξεπερνούν τις 100) ενώ μετά από κάθε συναυλία τους προστίθενται νέοι "πιστοί". Το σύμπαν των AMT εκτείνεται σε παρακλάδια και εναλλακτικές "μετανσαρκώσεις", με ονόματα όπως Τhe Mothers of Invasion, Τhe Cosmic Inferno, Τhe Pink Ladies Blues, Τhe Incredible Strange Band, Acid Mothers Guru Guru, Space Paranoid, μεταξύ άλλων. Μην μπερδεύεστε. Το όραμα και ο πυρήνας είναι ένας.Οι Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso UFO μοιάζουν να μην ανήκουν ουσιαστικά σε καμία μουσική σκηνή, εξαντλώντας ηχητικά καθετί πρωτόγονο, πειραματικό και, εν τέλει, rock 'n' roll που υπάρχει εκεί έξω...Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, η βραδιά δεν πρόκειται να μοιάζει με καμία άλλη από όσες έχεις δει. Πολλά λόγια δεν χρειάζονται. Μόνο ανοιχτό μυαλό και καρδιά και το ταξίδι είναι εγγυημένο!"Πότε Can, πότε Hawkwind, πότε metal θηρία, αλλά πάντα απόλυτα συναρπαστικοί live, οι Acid Mothers Temple κατά τη διάρκεια των δύο δεκαετιών ύπαρξής τους έχουν ηχογραφήσει μουσική ικανή να λιώσει το μυαλό σου σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από εκείνον που θα μπορούσε να διαχειριστεί οποιοδήποτε λογικό άτομο." / Guardian"Μερικές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιο κομμάτι παίζουν, από τον ιδιαίτερα μεγάλο κατάλογό τους, καθώς είναι γνωστοί και για τους αυθόρμητους αυτοσχεδιασμούς τους. Όμως, ποιος νοιάζεται; Είναι η καλύτερη ψυχεδελική μπάντα που έχουμε δει ποτέ live. Αυτό που τους κάνει φανταστικούς είναι το γεγονός πως δεν κολλάνε σε ένα συγκεκριμένο στυλ, αλλά παίζουν ένα διαφορετικό υπο-είδος psych rock σε κάθε τραγούδι." / Echoes & Dusthttp://acidmothers.com/https://www.facebook.com/acidmotherstempleofficialhttps://twitter.com/acidmothersΟι Chickn είναι ένα αρθρωτό μουσικό σχήμα που αποφάσισε να ξεκινήσει σαν rock μπάντα τα Χριστούγεννα του 2012. Ηχογράφησαν το πρώτο τους demo στα μέσα του 2013, οπότε ξεκίνησαν να δημιουργούν τη σημερινή τους φόρμα. Αποκαλούν τη μουσική που παίζουν Jetztzeit rock, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι παραπάνω από οργανική μουσική. Ο αυτοσχεδιασμός είναι ο βασικότερος πυλώνας της, καθώς και η ροπή τους να αγκαλιάζουν το απρόσμενο.Κάθε μέλος των Chickn προσφέρει την οπτική του πάνω στο ίδιο όραμα και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα εκλεκτικό αμάλγαμα εκστατικών μοτίβων με ανάποδες γκρούβες, μανιωδών riffs και υπαρξιακών φωνητικών.Τα live τους είναι απρόβλεπτα καθώς ανάμεσα στις υπόλοιπες συνήθειές τους δεν τηρούν την playlist τους και παραλλάσσουν διαρκώς τις εκδοχές των τραγουδιών τους. Όταν οι Chickn παίζουν live, να περιμένετε στη σκηνή από τρία ως εννιά άτομα.https://chickn.bandcamp.com/https://www.facebook.com/chickntribe/https://www.youtube.com/user/chickngreece