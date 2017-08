Top 10 ξένα τραγούδια Αυγούστου: The Dream Syndicate - How Did I Find Myself Here?

Αυτός ο Αύγουστος δείχνει διττός. Από τη μία η καλοκαιρινή διάθεση, οι βουτιές στις παραλίες, τα ροζ φλαμίνγκο και οι απαραίτητες διακοπές χαλαρώνουν το νου και αφηνόμαστε. Από την άλλη, σεισμοί, πυρκαγιές, θάνατοι αγαπημένων καλλιτεχνών μας ξυπνούν και πιανόμαστε από το -μερικές φορές - τραχύ σκοινί της καθημερινότητας. Αυτό το δίπολο είναι εμφανές και στις επιλογές μας για τα τραγούδια του μήνα. Για την πρωτιά, από τη μία οι pop, χαρούμενοι και άκρως καλοκαιρινοίμε το εξαιρετικό disco "Dive" και από την άλλοι οι ψυχεδελικοί, bluesyμε το εντεκάλεπτο έποςΤην κορυφή κατέκτησαν, τελικά, οιμε το single που επέλεξαν να προλογίσουν τον πολυαναμενόμενο δίσκο τους. Μετά από 29 ολόκληρα χρόνια και το "" του 1988, το Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσουν τον νέο τους, πέμπτο κατά σειρά, δίσκο.Στο ίδιο μοτίβο (κρύο-ζέστη), συνεχίζει η λίστα με τα δέκα καλύτερα τραγούδια του μήνα. Ακούστε τηn όλη παρακάτω:1. The Dream Syndicate - How did I find myself here?2. Saint Etienne - Dive3. The War On Drugs - Strangest Thing4. UNKLE - Looking for the Rain feat Mark Lanegan & Eska5. Alice Cooper - Paranoiac Personality6. Panama - Your Love (Lift Us Up)7. Beth Ditto - In And Out8. Coldplay - Miracles9. Foo Fighters - Run10. Washed Out - Zonked