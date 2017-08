Ο 5ος δίσκος των Horrors έχει τίτλο "V" και κυκλοφορεί στις 22 του Σεπτέμβρη, τρία χρόνια μετά το "Luminous". Μετά το single "Machine", οι Horrors δημοσιοποίησαν άλλο ένα τραγούδι από το δίσκο.



Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε το νέο "electro" κομμάτι τους με τίτλο "Something To Remember Me By":