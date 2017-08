The National - Carin at the Liquor Store: Άκουσε το

Οι National παρουσίασαν ένα νέο βίντεο για το "Carin at the Liquor Store", μια όμορφη μπαλάντα από το επερχόμενο άλμπουμ τους, "Sleep Well Beast", το οποίο κυκλοφορεί στις 8 Σεπτεμβρίου.



Ο Casey Reas σκηνοθέτησε το clip, καταγράφοντας το συγκρότημα με φίλτρο αρνητικού φιλμ καθώς ερμήνευαν το τραγούδι.



Το "Carin στο Liquor Store" είναι το τρίτο τραγούδι του "Sleep Well Beast", που δίνεται στη δημοσιότητα, μετά τα "The System Only Dreams in Total Darkness" και "Guilty Party".



Άκουσε και δες το clip παρακάτω: