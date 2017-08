Los Almiros Festival: Kadavar, Planet Of Zeus, The Offenders, Mr. Highway Band, Stoixima, Lost Apes

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώθηκε με απόλυτη επιτυχία το Los Almiros Festival στο υπέροχο δάσος του Κουρίου, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από την ομώνυμη πόλη του Νομού Μαγνησίας. Όλα αυτά τα χρόνια, τα παιδιά που διοργανώνουν το φεστιβάλ δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους ώστε εν μέσω θέρους, να λαμβάνει χώραΠλήθος κόσμου συνέρρευσε από όλα τα μέρη της Ελλάδας ώστε να παρευρεθεί στο άλσος όπου διεξαγόταν το φεστιβάλ. Οι σκηνές γέμισαν για ακόμα μια χρονιά το χώρο του δάσους και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών,κατά το τριήμερο από τις 4 έως και τις 6 Αυγούστου.Προσωπικά κατάφερα να βρίσκομαι τη δεύτερη μέρα, αν και εκ των υστέρων μακαρίζω όλους εκείνους που ήταν παρόντες και στην πρώτη, αφού με μπάντες όπως οικαι φυσικά οείναι δεδομένο ότι πέρασαν πάρα πολύ καλά ().Η αρχή της δεύτερης μέρας του φεστιβάλ έγινε με τουςγια να ακολουθήσουν οι. Και οι δύο μπάντες, με τη hip-hop μουσική τους, ικανοποίησαν όλους τους παρευρισκομένους, κάτι που έγινε αντιληπτό τόσο από τις εκδηλώσεις του κοινού αλλά και από την πολύ ενεργή συμμετοχή του, κυρίως στα τραγούδια των Stixoima.Όσο έπεφτε ο ήλιος ο κόσμος αυξανόταν σταδιακά με αποτέλεσμα στις 21:15 που ανέβηκαν οιστη σκηνή, ο χώρος μπροστά από το κυρίως stage ήταν σχεδόν γεμάτος. Στα περίπου 45 λεπτά που κράτησε η εμφάνισή τους. Έχοντας ένα πάρα πολύ καλό πρόσφατο άλμπουμ, το "The Rebel Artist", απέδειξαν ότι έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Η folk-americana, που βασίζεται σε μεγαθήρια του παρελθόντος όπως οι C.C.R. και οι The Band, αποτελεί το κυρίως υλικό των Mr.Highway Band, σε συνδυασμό με κάποια περισσότερο heavy-rock στοιχεία. Με κομμάτια όπως τα "At The End Of The Day", "Open The Door" και "Time Machine" από την τελευταία τους κυκλοφορία αλλά και με τραγούδια από τις προηγούμενες δουλειές τους όπως το "Revolution",. Φυσικά από το set-list του συγκροτήματος δεν θα μπορούσε να λείπει το politically correct "Which Side Are You On".Ακολούθησαν οι Ιταλοί, με τη ska-punk μουσική τους. Αν και δεν συγκαταλέγομαι στους φανατικούς του είδους, μια χαρά πέρασα κατά τη μία περίπου ώρα που κράτησε η παρουσία τους. Πολύ καλός ήχος, καλή σκηνική και ενδυματολογική παρουσία και μια πολύ καλή διασκευή στο "Tainted Love", που φόρτισε θετικά την ατμόσφαιρα και προετοίμασε το κοινό για τη stoner-southern-metal-rock καταιγίδα που θα ακολουθούσε.Αναφέρομαι στους, που αποτέλεσαν, όπως φάνηκε και από το πλήθος που μαζεύτηκε για να τους ακούσει, τη μεγαλύτερη ατραξιόν της βραδιάς. Και πως να μην είναι με εμφανίσεις σαν και αυτές του Los Almiros αλλά και με δίσκους όπως το "Loyal To The Pack" το "Vigilante" και το magnum opus "Macho Libre". Με κομμάτια όπως τα "Leftovers", "Eat Me Alive", "Vigilante", "Vanity Suit", "Macho Libre", "Them Nights" και "Loyal To The Pack". Οι Planet κυριολεκτικά πραγματοποίησαν μια εμφάνιση σταθμό που θα τους συνοδεύει ως παράσημο για τα επόμενα χρόνια και θα αυξάνει τις απαιτήσεις των θεατών ().Η βραδιά τελείωσε ιδανικά με το vintage-stoner-rock των Γερμανών, που σημειωτέον μια μέρα πριν βρισκόντουσαν στο stage του Wacken. Αν και ο κόσμος αραίωσε λίγο κυρίως λόγω της περασμένης ώρας μιας και η μπάντα εμφανίστηκε λίγο μετά τις 01:00, όσοι έμειναν το ευχαριστήθηκαν και με το παραπάνω. Η μπίρα εξακολουθούσε να ρέει άφθονη, τα καπνογόνα δεν σταμάτησαν να ανάβουν καικαι με άσματα όπως τα "Lord of the Sky", "Last Living Dinosaur" και "Thousand Miles Away From Home", αλλά και με τη διασκευή τους στο "Helter Skelter".επομένως. Και πως να μην ανήκει με βραδιές όπως αυτή της 5ης Αυγούστου, όπου μια παρέα παιδιών από τον Αλμυρό του Νομού Μαγνησίας φαίνεται ότι έχει βάλει σκοπό να αλλάξει για τα καλά τον ρου της ελληνικής φεστιβαλικής ιστορίας. Ραντεβού του χρόνου στη "Land Of Hope And Dreams", για να θυμηθούμε -για πολλοστή φορά - και τον Bruce.