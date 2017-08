Ελληνικός Δίσκος του μήνα: Hume Assine - Till Now

Ο Ηume Assine (Χιουμ Ασίν), προσωνύμιο του Βαγγέλη Ορφανίδη, κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες το άλμπουμ του, το οποίο αποτελεί μια συλλογή - θα μπορούσε να πει κανείς- των μέχρι τώρα EP του και μερικών ακόμη τραγουδιών. Περιλαμβάνει 9 τραγούδια, εκ των οποίων κάποια είναι διασκευές, άλλα δικά του και μερικά remixes. Είναι γεμάτα φρεσκάδα, ενέργεια, διάθεση για πειραματισμό, όμορφες μελωδίες και ηλεκτρονικό παιχνίδισμα. Αν μπορούσε να χαρακτηρίσω το άλμπουμ αυτό με μία λέξη, θα έλεγα πως είναι ένας δίσκος "φωτεινός"!





Το "Τill Now" του Βαγγέλη Ορφανίδη, τον οποίο γνωρίζουμε από το συγκρότημα ΟΚ, είναι το soundtrack ενός ζεστού, κεφάτου, αναζωογονητικού και ενίοτε νοσταλγικού καλοκαιριού. Στο άλμπουμ, την τιμητική του έχει το "Stars" του Monsieur Minimal, στο οποίο ο Hume Assine δεν έκανε remix αλλά remake! Δυνατό track, το οποίο συναντάμε, μάλιστα, δυο φορές μέσα στον δίσκο, αποτελεί το αγαπημένο "House of the rising sun". Tην πρώτη φορά ντυμένο με samples και φυσικά όργανα, ενώ στη δεύτερη ακούμε τον Hume Assine να "τζαμάρει".





Στο "Foreign Lands" γίνεται αισθητή η παρουσία του ελληνικού στοιχείου, ενώ στο "J.O.N" ο Hume Assine συνυπάρχει με την Εβίτα από τους προαναφερόμενους ΟΚ. Tο μελωδικό "If you want this love", το πολυοργανικό "Saya", το μπαλαντοειδές "Come back" και το πρώτο κομμάτι που γράφτηκε ποτέ για το project του Hume Assine, το "Filtered love", συνθέτουν το "Till Now". Ένα άλμπουμ ταξιδιάρικο -είναι ό,τι πρέπει για το αμάξι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού-, μια πανδαισία μουσικών στοιχείων, ένας δίσκος με ρυθμό και φως, που επάξια παίρνει τον τίτλο του "Ελληνικού Δίσκου του μήνα".





Ακούστε στο Spotify το "Till Now" του Hume Assine:





