Top 10 - Ελληνικά Τραγούδια του Αυγούστου 2017

Κάθε μήνα οι συντάκτες του MixGrill (ξαν)ακούν 20 ελληνικά τραγούδια των τελευταίων μηνών και έπειτα από φανερή ψηφοφορία επιλέγουν την τελική δεκάδα. Το Top 10 που σας προτείνουν αποτελείται από ελληνόφωνα ή αγγλόφωνα τραγούδια ελληνικής παραγωγής.

Ελληνικό Δίσκο του μήνα για τον Αύγουστο , σειρά παίρνουν τα Ελληνικά Τραγούδια. Στο Top 10 του Αυγούστου αναδείχθηκε μια πληθώρα τραγουδιών με διαφορετικό ύφος, ενώ υπάρχει ένας συνδυασμός καλλιτεχνών με μακρά πορεία στον χώρο και νεότερων που τα τελευταία χρόνια έχουν εδραιώσει την παρουσία τους στην ελληνική μουσική σκηνή. Αφού ψηφίσαμε τον, σειρά παίρνουν τα Ελληνικά Τραγούδια. Στοαναδείχθηκε μια πληθώρα τραγουδιών με διαφορετικό ύφος, ενώ υπάρχει ένας συνδυασμός καλλιτεχνών με μακρά πορεία στον χώρο και νεότερων που τα τελευταία χρόνια έχουν εδραιώσει την παρουσία τους στην ελληνική μουσική σκηνή.





Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο μεγάλος συνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος με το τραγούδι "Το δηλητήριο που πίνεις", σε στίχους Μάνου Ελευθερίου και μουσική δική του. Περιλαμβάνεται στον πρόσφατο δίσκο του με τίτλο "7 Ελεγείες Και Σάτιρες (Για Φωνή Και Πιάνο)", ενώ πρόκειται για μια από τις ελάχιστες φορές που ο ίδιος ερμηνεύει τα τραγούδια του. Είναι κάτι που, ομολογουμένως, δεν έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια.





Δραματικό, μυσταγωγικό και άκρως εκφραστικό, το "Δηλητήριο" αποτελεί ένα τραγούδι που σε παρασέρνει "ζωγραφίζοντας" εικόνες στο μυαλό. Τη φιγούρα, ίσως, μιας γυναίκας μόνης, θλιμμένης και κλεισμένης σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Τα χαμηλών τόνων και με σιγανή φωνή κουπλέ, συνδυάζονται με τη δύναμη και την ένταση του ρεφραίν. Αποπνέει μια γλυκιά μελαγχολία με απλότητα και χωρίς επιδείξεις.





Σειρά παίρνουν το απόλυτα 80's "Living For The Night" της Μαριέττας Φαφούτη, η Κατερίνα Κυρμιζή με το όμορφο "Της καρδιάς μου οι κάκτοι" και οι Mikro με το καλοκαιρινό "Στη θάλασσα". Έπειτα οι Πυξ Λαξ και ο Κωστής Μαραβέγιας με τα νέα τους τραγούδια "Απ' την αρχή" και "Μίλα μου μόνο μια φορά" αντίστοιχα, το duo των Tendts με το ενδιαφέρον "Gold-Silk", ενώ ακολουθούν οι Raw In Sect με το δυναμικό "Therion" (ή αλλιώς "Θεριό" μιας και είναι ελληνόφωνο), η σαρκαστική "Υποψήφια μάνα" της Μάρως Μαρκέλλου και η αμφιλεγόμενη "Στάλα" της Μόνικα, που δίχασε για άλλη μια φορά το μουσικόφιλο κοινό.





Το Top 10:





01. Σταύρος Ξαρχάκος - Το δηλητήριο που πίνεις

02. Μαριέττα Φαφούτη – Living For The Night

03. Κατερίνα Κυρμιζή - Της καρδιάς μου οι κάκτοι

04. Mikro - Στη θάλασσα

05. Πυξ Λαξ-Απ' την αρχή

06. Κωστής Μαραβέγιας - Μίλα μου μόνο μια φορά

07. Tendts - Gold-Silk [Lower Parts]

08. Raw In Sect - Therion

09. Μάρω Μακρέλλου - Υποψήφια Μάνα

10. Μόνικα - Στάλα



Ακούστε ολόκληρο το Top 10: