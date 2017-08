Haim - Something To Tell You

Τι θα ακούσεις:

pop rock, soft rock, indie rock





Τραγούδια που πρέπει να ακούσεις:

"Right Now", "Little of Your Love", "Nothing's Wrong"





Βαθμολογία:

6,5/10









Το 2013 οι αδερφές Haim πραγματοποιούσαν ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα στην δισκογραφία με το πολύ όμορφο “Days Are Gone”, το οποίο είχε φιγουράρει στις υψηλές θέσεις των δισκογραφικών ανασκοπήσεων της χρονιάς. Ταυτόχρονα το τρίο από το Λος Άντζελες περιόδευσε σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη συμμετέχοντας σε σημαντικά φεστιβάλ. Οι Αμερικάνες μετά από ένα διάλειμμα τεσσάρων χρόνων, επέστρεψαν με την δεύτερη δισκογραφική δουλειά τους. Ο δίσκος ονομάζεται “Something To Tell You” και τα έντεκα τραγούδια που τον απαρτίζουν έχουν το πολύ δύσκολο έργο να καθιερώσουν τις Haim μετά το εξαιρετικό ντεμπούτο άλμπουμ τους.





Το μουσικό σκηνικό του πρώτου δίσκου μεταφέρεται ουσιαστικά και στον δεύτερο δίσκο. Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο μοναδικά albums των Haim είναι μικρές. Ωστόσο, το γυναικείο τρίο κάνει το επόμενο βήμα παίζοντας με νέους ήχους. Ο δίσκος ανοίγει με το πρώτο single “Want You Back”, με το οποίο οι Haim δείχνουν από την αρχή τις προθέσεις τους να παρουσιάσουν μια φρέσκια pop. Η φωνή της Danielle είναι πλέον πολύ στιβαρότερη ενώ τα δεύτερα φωνητικά – όπως αποδεικνύεται σε αρκετά κομμάτια – κρατούν στη ζωή τα τραγούδια. Η μπασογραμμή της Este πιο έντονη από ποτέ αποτελεί το βασικό όπλο της μουσικής των Haim ενώ η Alana με τις ηλεκτρικές συγχορδίες και τα πλήκτρα της δίνει την απαραίτητη pop ατμόσφαιρα. Μια ατμόσφαιρα που ηλεκτρίζεται όσο χρειάζεται χωρίς να κάνει κοιλιά ή να αφήνει κάποιο κενό κατά την διάρκεια του δίσκου.





Το “Nothing's Wrong” αποτελεί ένα παράδειγμα στο οποίο φαίνεται ότι οι Haim με τον φετινό δίσκο τους κοιτούν λίγο παραπέρα. Γρήγορο τέμπο με «έξυπνα» riffs, πλήκτρα που δίνουν τον ρυθμό και ένα ξεσηκωτικό φινάλε, το οποίο δίνει την σκυτάλη στο χορευτικό “Little of Your Love”. Ναι, οι μελωδίες των τριών αδελφών μπορεί να θεωρηθούν απλοϊκές αλλά διόλου θα σε χαλάσει αυτό αφού δεν θα βρεις κάτι τόσο αρνητικό που θα επηρεάσει ολόκληρη την ακρόαση του άλμπουμ. Στιχουργικά θα ακούσουμε ιστορίες αγάπης και φιλίας αλλά και απολογητικές ιστορίες σχέσεων. Το “Ready For You” είναι το πιο έξω καρδιά κομμάτι του δίσκου, ενώ τραγούδια όπως το “Κept Me Crying” και “Found It In Silence” αποδεικνύουν πως οι Haim μπορούν να παίξουν σε διαφορετικά τερέν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα καταφέρνουν στο γήπεδο της πολύ πιασάρικης pop rock.





Το “Something To Tell You” είναι ένας δίσκος που ακούγεται ευχάριστα και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τις Haim, που δείχνουν να πατούν γερά στα πόδια τους και να βάζουν γερές βάσεις για την δισκογραφική τους συνέχεια. Σίγουρα δεν είναι το άλμπουμ της χρονιάς, δεν περιλαμβάνει την επιτυχία του 2017 και δεν θα μείνει στην ιστορία της μουσικής. Όμως, είναι αυτό που θέλουμε να ακούσουμε από τις Haim μέσα στο καλοκαίρι. Μια δροσερή pop rock νότα που θα μας ταξιδέψει όπου εμείς θελήσουμε.