Grizzly Bear - Painted Ruins

Τί θα ακούσεις:

indie rock, psychedelic rock/ pop, folk rock





Τραγούδια που αξίζει να ακούσεις:

Neighbors, Aquarian, Mourning Sound, Four Cypresses





Βαθμολογία:

8/10





Οι Grizzly Bear από το 2012 και το τρομερό “Shields” που είχε ενθουσιάσει κριτικούς και κόσμο δεν είχαν δώσει κανένα απολύτως σημάδι ζωής. Με το που μπήκε το 2017 αποφάσισαν να δίνουν στην δημοσιότητα διάφορα teasers τα οποία αποκάλυπταν σταδιακά τον ερχομό του καινούριου τους δίσκου. Ένα χαρμόσυνο νέο για τους fans της μπάντας και όχι μόνο αφού οι Αμερικάνοι έχoυν καταφέρει μέσα από τα τέσσερα albums τους να χτίσουν ένα πολύ καλό όνομα παγκοσμίως. Ο φετινός Αύγουστος φέρνει την πέμπτη δισκογραφική δουλειά για τους Grizzly Bear οι οποίοι κινούνται στα δικά τους πειραματικά μονοπάτια και η αλήθεια είναι πως η συγκεκριμένη κυκλοφορία αποτελεί μια μουσική ανάσα δροσιάς μέσα στον Αύγουστο.





“Painted Ruins” τιτλοφορείται ο δίσκος και από την πρώτη κιόλας ακρόαση συνειδητοποιείς ότι πρόκειται για την καλύτερη δουλειά που έχουν κυκλοφορήσει οι Grizzly Bear μέχρι στιγμής. Από το “Wasted Acres” που ανοίγει το άλμπουμ μέχρι το “Sky Took Hold” που το κλείνει, το συγκρότημα από τη Νέα Υόρκη καταφέρνει κάτι ιδιαίτερο. Να πειραματίζεται σε ambient και indie ήχους χωρίς να κουράζει δίνοντας σε κάθε τραγούδι μια εμπορικότητα. Το “Mourning Sound” ξεχωρίζει αμέσως με την ρυθμική ροκ του να δίνει ένα γρήγορο τέμπο κάνοντας μία από τις αρκετές εναλλαγές ανάμεσα στα 11 κομμάτια του δίσκου. Επίσης, τα κρουστά έχουν πιο έντονο χαρακτήρα εδώ, όπως και η ηλεκτρική κιθάρα από την οποία ενίοτε ακούμε όμορφα solo. Grizzly Bear και ψυχεδέλεια φυσικά δε γίνεται να μην συνυπάρξουν, οπότε το “Four Cypresses” μας δίνει μία από τις ωραιότερες στιγμές του άλμπουμ ενώ ο ρυθμός ανεβαίνει συνεχώς με το “Three Rings” να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τους ψυχεδελικούς ήχους. Ιδιαίτερα η κιθάρα στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι τρομερή.





Το “Aquarian” αποτελεί το πιο upbeat τραγούδι και είναι ένα εξαιρετικό δείγμα για να καταλάβει κάποιος τί σημαίνουν οι Grizzly Bear. Το highlight του δίσκου όμως ακούει στο όνομα “Neighbors”. Φοβερές δεύτερες φωνές και μια πανέξυπνη διακύμανση του ρυθμού σε ένα πιο progressive rοck σκηνικό. Μετά από τρεις ακροάσεις πολύ δύσκολα ξεχωρίζω κάποια κομμάτια καθώς το “Painted Ruins” ακούγεται μονορούφι και σε επαναλήψεις που δεν πρόκειται να γίνουν βαρετές. Τόσα χρόνια αναμονής άξιζαν και με το παραπάνω με τους Grizzly Bear πλέον να θεωρούνται μία από τις πιο αξιόλογες μπάντες της τελευταίας δεκαετίας στο είδος της. Ας αφεθούμε, λοιπόν, στην ψυχεδελική ροκ των Αμερικάνων χωρίς πολλές σκέψεις.