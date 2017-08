Foo Fighters στο Ηρώδειο: Κυκλοφόρησε το trailer

Το trailer του επεισοδίου της εκπομπής "Landmarks In Concert" με τους Foo Fighters στο Ηρώδειο μόλις κυκλοφόρησε.Αυτό που πολλοί θα θυμούνται ως η καλύτερη συναυλία ξένου συγκροτήματος στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, μαγνητοσκοπήθηκε και θα προβληθεί σε ένα λαχταριστό επεισόδιο του PBS στις 10 Νοέμβρη.Μέχρι τότε, απολαύστε το trailer, που παρά τη μικρή του διάρκεια (ενάμισι λεπτό σχεδόν) μας χαρίζει χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της επίσκεψης των Αμερικανών στην Αθήνα. Με οικοδεσπότη τον drummer των Red Hot Chili Peppers, βλέπουμε τουςνα καταφτάνουν στο Ηρώδειο και να αναφωνούν "Oh my God, look at that", να κάνουν βόλτες στο Μοναστηράκι και να απολαμβάνουν βαρκάδα στα νερά (υποψιαζόμαστε) της Αττικής.Σε μια σκηνή, οσυνομιλεί με τον συνάδελφό του drummer ων Foo Fighters, παρατηρώντας το ψηλό τείχος που βρίσκεται στο πίσω μέρος της σκηνής: «», σχολιάζει ο Hawkins!Δείτε όλο το trailer εδώ:

Landmarks Live In Concert: Foo Fighters at the Acropolis - Trailer from City Drive Films on Vimeo.