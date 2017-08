Queens of the Stone Age - Villains

Τί θα ακούσεις:

hard rock, alternative rock





Τραγούδια που αξίζει να ακούσεις:

“The Evil Has Landed”, “Feet Don't Fail Me”, “The Way You Used to Do”, “Villains of Circumstance”





Βαθμολογία:

8,5/10





Με ένα πανέξυπνο βίντεο, στο οποίο ο Josh Homme ευρισκόμενος αντιμέτωπος με τον ορό της αλήθειας, οι Queens of the Stone Age ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του καινούριου τους δίσκου πριν δύο μήνες περίπου. Από το 1996 η μπάντα από την Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών έχει δεχθεί πολλές εσωτερικές αλλαγές, οι περισσότερες δουλειές της θεωρούνται δικαίως εκπληκτικές για τη σκηνή της hard rock μουσικής, ενώ πλέον δε γίνεται να μην θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα των τελευταίων χρόνων. Ο ερχομός του έβδομου άλμπουμ των Queens of the Stone Age αποτελεί ίσως το σημαντικότερο δισκογραφικό νέο σε μια κακή μουσική χρονιά. «Ειλικρινά, το καλύτερο άλμπουμ», με αυτή την φράση κλείνει το βίντεο πρόλογος της κυκλοφορίας και φυσικά το μόνο που μένει είναι να επαληθευθεί αυτή η βαρύγδουπη πρόταση.





Ο δίσκος ονομάζεται “Villains” και το εξώφυλλο είναι τόσο QOTSA όσο και ο τίτλος που ταιριάζουν γάντι στην αισθητική που θέλει να περάσει ο ιθύνων νους του συγκροτήματος, Josh Homme. Αν γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν και παρατηρήσουμε – ακούσουμε ξανά για την ακρίβεια – όλους τους δίσκους των Queens of the Stone Age, τότε καταλαβαίνουμε πως το έργο για κάτι εξαιρετικά καλό είναι πολύ δύσκολο. Φυσικά, το “Villains” στηρίζεται στην μεγάλη αλλαγή στην θέση του παραγωγού. Ο Mark Ronson αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τα ηνία της παραγωγής και αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την μπάντα, κυρίως για το πόσο «σκληρό» ήχο θα βγάλουν οι Queens of the Stone Age.





Θα ξεκινήσω από τέλος του δίσκου και το “Villains of Circumstance” στο οποίο περικλείεται όλη η ουσία των QOTSA στα καινούργια τους τραγούδια. Ο Josh Homme δεν φοβάται να κοιτάξει και προς τα αλλού και η pop σκόνη που σκεπάζει την alternative rock του συγκροτήματος συνθέτει ένα τρομερό disco rock σκηνικό. Εξάλλου, ο frontman του γκρουπ είχε «προειδοποιήσει» τους πάντες ότι στον καινούργιο του δίσκο θέλει να χορέψει ο ίδιος και να «πείσει» και τον κόσμο να το κάνει με τις μελωδίες του. Το “Feet Don't Fail Me”, που ανοίγει τον χορό των κομματιών του άλμπουμ, παρουσιάζει ξεκάθαρα τις προθέσεις των QOTSA να παίξουν φυσικά με τις παραμορφωμένες και αγριεμένες κιθάρες αλλά δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην χορευτική ατμόσφαιρα.





Εξάλλου, από τα πρώτα πράγματα που προσέχει κανείς είναι το τέμπο, το οποίο είναι άκρως ανεβαστικό. Όχι, οι QOTSA δεν το γύρισαν προς άλλες κατευθύνσεις αλλά πολύ έξυπνα αναμειγνύουν το funk με την hard rock αισθητική τους. Το πρώτο δείγμα που ξεπήδησε από το άλμπουμ ήταν το “The Way You Used to Do” και το οποίο έδειξε σε όλους μας τις προθέσεις της μπάντας. Μία swing έξαρση σε ένα από τα ωραιότερα κομμάτια του δίσκου. Ο Homme κινείται τόσο ευέλικτα όσο χρειάζεται για να μας καθηλώνει σε κάθε τραγούδι του “Villains”. Από την μπαλάντα του “Fortress” μέχρι το χορευτικό “Head Like a Haunted House”, όλα διαχωρίζονται από μία λεπτή γραμμή πάνω στην οποία ο Mark Ronson περπατάει με υπερβολική άνεση. Ενώ σε τραγούδια, όπως το τρομερό “The Evil Has Landed”, δείχνει να μη διαχωρίζει τόσο το παρελθόν των Queens of the Stone Age αφού πρόκειται για ένα κομμάτι που θα ταίριαζε σε οποιαδήποτε προηγούμενη δισκογραφική δουλειά της μπάντας.





Το στοίχημα με την επιλογή του Mark Ronson στην παραγωγή έχει κερδηθεί. Ο Josh Homme πιο ευέλικτος από ποτέ, μαζί με τους υπόλοιπους QOTSA, δίνει στους fans του συγκροτήματος έναν δίσκο που θα μνημονεύεται. Το “Villains” αλλάζει σελίδα στην πορεία της μπάντας με το σημαντικότερο πράγμα να είναι πως ταυτόχρονα προσελκύει και καινούργιους οπαδούς. Σε μια όχι και τόσο καρποφόρα χρονιά από δισκογραφικής άποψης, η κυκλοφορία του έβδομου δίσκου των Queens of the Stone Age αποτελεί όαση μέσα στην έρημο.







Το “Villains” είναι από τα πιο επιτυχημένα albums των QOTSA και σίγουρα ένα από τα ωραιότερα του 2017.