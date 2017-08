The Sky Is a Neighborhood: To δεύτερο δείγμα από τον επερχόμενο δίσκο των Foo Fighters

Την 1η Ιουνίου κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι από τον καινούριο δίσκο των Αμερικάνων, με τον τίτλο "Run" το οποίο απέκτησε και το δικό του video clip λίγες μέρες αργότερα. Σήμερα, οι Foo Fighters δημοσιοποίησαν το "The Sky is a Neighborhood", το δεύτερο δείγμα από την επερχόμενη δισκογραφική δουλειά τους.





Πρόκειται για ένα τραγούδι που τραβάει το ενδιαφέρον από την πρώτη κιόλας ακρόαση ενώ το video clip είναι δημιουργία εξ ολοκλήρου του Dave Grohl. Παρακολουθούμε δύο κοριτσάκια να διαβάζουν ένα παλιό παραμύθι στο δωμάτιό τους, τη στιγμή που το συγκρότημα βρίσκεται στην οροφή αυτού και αρχίζει να ροκάρει. Μάλιστα, αυτά τα δύο κοριτσάκια στην πραγματικότητα είναι οι κόρες του frontman των Foo Fighters, η εντεκάχρονη Violet και η οχτάχρονη Harper (την τελευταία απολαύσαμε και στην συναυλία της Αθήνας να παίζει κρουστά στο "We Will Rock You"). Εν αναμονή, λοιπόν, του καινούργιου δίσκου των Foo Fighters που κυκλοφορεί στις 15 Σεπτεμβρίου.









Δύο μήνες περίπου μετά την ιστορική συναυλία τους στο Ηρώδειο, οιθα κυκλοφορήσουν τον ένατο δίσκο τους. Συγκεκριμένα στις 15 Σεπτεμβρίου το "" θα βρίσκεται στα ράφια των δισκοπωλείων.