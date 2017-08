Joker & Harley Quinn: Η DC ετοιμάζει επιτέλους την ταινία τους

O χαμαιλέων Jared Leto και η εκθαμβωτική Margot Robbie, που κέρδισε το στοίχημα και με το παραπάνω με αυτή της την ερμηνεία, ετοιμάζονται να ξαναφορέσουν τα κοστούμια τους και να μακιγιαριστούν, μια και το ντουέτο Glenn Ficarra και John Requa του "Crazy Stupid Love" που κρύβεται πίσω και από τη φετινή επιτυχημένη σειρά του NBC "This Is Us", θα γράψει και θα σκηνοθετήσει την ταινία. Αξίζει να σημειωθεί πως το δίδυμο έχει συνεργαστεί το 2015 με τη Robbie στην ταινία "Focus".





Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το πλάνο είναι η ταινία να κυκλοφορήσει μετά το sequel της «Ομάδας Αυτοκτονίας» που έχει προγραμματιστεί για το 2019. Η ταινία περιγράφεται ως ένα «εγκληματικό love story», -πώς να μην άλλωστε με αυτούς τους δύο;-, μια παράλογη και καταστροφική ιστορία αγάπης, κάτι σαν το «Όταν ο Χάρυ γνώρισε τη Σάλυ» αλλά στην υπερβολή του.





solo ταινία ο καθένας. Άλλωστε δεν είναι αβάσιμες οι φήμες που κάνουν λόγο για Joker ταινία από τον σκηνοθέτη των ταινιών "Hangover", Todd Philips, αλλά με άλλον ηθοποιό στον πρωταγωνιστικό ρόλο.





Μόλις πριν λίγες ώρες «έσκασε» η είδηση που επιβεβαιώνει αυτό που πολύ καιρό συζητιόταν και περιμέναμε πολλοί. Δύο από τους πιο δημοφιλείς villains όλων των εποχών και, -όπως φάνηκε-, οι πιο αγαπημένοι του πρόσφατουκαι η, θα αποκτήσουν τη δική τους ταινία από τη