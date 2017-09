ΑΜ: Τέσσερα χρόνια μετά την απόλυτη επιτυχία

6 Σεπτεμβρίου 2013. Ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της Αγγλίας κυκλοφορεί τον πέμπτο δίσκο του. Οι Arctic Monkeys ξεκινούν την δισκογραφία τους το 2006 και από τότε ανεβαίνουν με μεγάλα βήματα προς την κορυφή. Η κορυφή, όμως, δεν ήταν μόνο μία διότι πολύ απλά η μπάντα από το Σέφιλντ έθετε συνεχώς μεγαλύτερους στόχους και έφτανε σε υψηλότερες κορυφές με την τελευταία να ακούει στο όνομα “ΑΜ”.Ο δίσκος αυτός τα έχει όλα. Όταν από ένα άλμπουμ ξεπηδούν έξι singles τότε αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι κάτι καλό έχει συμβεί. O μπροστάρης Alex Turner αφήνει πίσω του το punk, ντύνεται με όλη την γκλαμουριά που μπορεί να διαθέσει ένας frontman και γίνεται ο ροκ σταρ της εποχής μας. Αυτός ο χαρισματικός μουσικά τύπος απέδειξε στο “ΑΜ” πως έχει αστείρευτο ταλέντο. Μέχρι το "ΑΜ" κάθε δίσκος των Arctic Monkeys είναι καλύτερος από τον προηγούμενο και κάπου ανάμεσα σε αυτούς έρχεται και το soundtrack της ταινίας “Submarine” να τα γκρεμίσει όλα και να μιλήσει για εφηβικούς έρωτες με τις πιο γλυκές και πιασάρικες μελωδίες.Στο “ΑΜ”, ωστόσο, αλλάζει άρδην τόσο μουσικά όσο εμφανισιακά. Πλέον ένας σέξι ροκ σταρ φτιάχνει τραγούδια κατάλληλα να κρατήσουν το rock 'n' roll ζωντανό και να παρασύρουν μαζί του άτομα ακόμα μικρότερης ηλικίας. Την ίδια στιγμή που η εμπορικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, ο δίσκος γεμίζει τσουβάλια από βραβεία, οι Άγγλοι είναι headliners σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ του πλανήτη, τα τραγούδια αναπαράγονται ασταμάτητα σε ίντερνετ και ραδιόφωνο και εκείνοι κάνουν το κομμάτι τους φτύνοντας πολλές φορές την επιτυχία στο πρόσωπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο λόγος του Turner στα βρετανικά βραβεία, όπου το “ΑΜ” πήρε το βραβείο του καλύτερου βρετανικού άλμπουμ της χρονιάς, λέγοντας πως όσο και να θέλουν αρκετοί () το rock 'n' roll δεν πρόκειται να εξαφανιστεί.Πίσω πάλι στο υλικό του “ΑΜ”... Ο δίσκος ήταν μία από τις επιτυχίες του 2013 και αυτό οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες. Πρόκειται για ένα άλμπουμ που αποτελείται από 12 τραγούδια που ακούγονται όλα νεράκι, χωρίς να υπάρχει κάποιο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως filler. Το riff του “Do I Wanna Know?” που ανοίγει τον δίσκο καρφώνεται από την πρώτη ακρόαση στο μυαλό. Μία τόσο απλή μελωδία και ταυτόχρονα τόσο κολλητική. Και ενώ δεν προλαβαίνεις να συνέλθεις από τον πρόλογο, έρχεται ο τυφώνας “R U Mine?” να τα σαρώσει όλα στο πέρασμα του. Ίσως ένα από τα ωραιότερα και πιο εκρηκτικά τραγούδια των Arctic Monkeys. Οείναι μάλλον ο καλύτερος ντράμερ της εποχής του και αυτό καταφέρνει να το αποδεικνύει κάθε φορά με τον ρυθμό του και τα χαοτικά γεμίσματα.Το “ΑΜ” είναι το αποτέλεσμα της σημαντικής εξέλιξης των Arctic Monkeys. Μία εξέλιξη που οδήγησε σε ένα άλμπουμ να ακούγεται indie, alternative αλλά και R&B. Ο Alex Turner σε πολλά σημεία ακούγεται να ραπάρει, όπως στο “One for the Road” την στιγμή που παίρνει την κιθάρα του και μάς χαρίζει δυνατό κιθαριστικό solo στο “Arabella”. Και εκεί που παρτάρεις και αφήνεσαι στις χορευτικές μελωδίες πετάγονται το “Νο. 1 Party Anthem” και το “I Wanna Be Yours” να σε ισοπεδώσουν με τις μελωδίες τους και με τα λόγια που θα ήθελες να είχες πει και εσύ ο ίδιος.Το “ΑΜ” ξεφεύγει από τα εφηβικά πλαίσια που έμπαιναν στους προηγούμενους δίσκους. Τα φωνητικά του Turner είναι καλύτερα από ποτέ ενώ η στιχουργική του δεν γίνεται να μην σε αγγίξει. Είναι ένα άλμπουμ που αποδεικνύει ότι οι Arctic Monkeys δικαίως βρίσκονται στην κορυφή. Είναι ταξιδιάρικο, είναι ρομαντικό, είναι χορευτικό, είναι εκρηκτικό, είναι τα πάντα. Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το “ΑΜ” είναι επίκαιρο, ακούγεται κάθε φορά σαν την πρώτη φορά και κάνει τους Arctic Monkeys το κορυφαίο αγγλικό συγκρότημα της τελευταίας δεκαετίας. Πατάω το play και για τα επόμενα 41 λεπτά τα αφήνω όλα στην παρέα του Alex Turner, κι ας έχω ακούσει τον δίσκο πάνω από 50 φορές.