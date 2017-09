Ο James Hetfield των Metallica είναι καλά μετά την πτώση του σε συναυλία

Και καθώς ο James Hetfield των Metallica έπαιζε την κιθάρα του στο "Now That We're Dead", σε συναυλία τους στο Amsterdam, πέφτει σε ένα πλακάκι-παγίδα, όπως τελικά διαπιστώθηκε.



«Είναι όλοι καλά;» φώναξε ο Hetfield μόλις τελείωσε το κομμάτι. «Ναι, είμαι καλά. Το εγώ μου όχι τόσο, αλλά είμαστε καλά».



Ο James Hetfield έπεσε σε μια από τις τέσσερις κενές περιοχές, οι οποίες έδιναν τη δυνατότητα να ανέβουν κρουστά στη σκηνή. Ο ίδιος πάντως δεν έχασε την ψυχραιμία του, όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω video και συνέχισε να παίζει με την κιθάρα του.