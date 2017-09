Η Lady Gaga έστειλε πίτσες στους fans για την ακύρωση συναυλίας της

I'm sending free pizza to any monsters outside my hotel The William Gray Montréal . I love u so much & I'm so sorry u are the most loyal fans. — xoxo, Gaga (@ladygaga) 4 Σεπτεμβρίου 2017

Can we get on that Pizza train? — Arcade Fire (@arcadefire) 5 Σεπτεμβρίου 2017

Lady Gaga sent pizza to her fans to make up for the cancellation! What a sweetheart! pic.twitter.com/rDwxyJcw1p — Music Industry News (@PopIndustryNews) 5 Σεπτεμβρίου 2017