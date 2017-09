Οι National έπαιξαν όλο το νέο δίσκο τους - Άκουσε τον

Set list

Encore

Άκουσε την εμφάνιση τους στο NPR.

Τέσσερα χρόνια μετά το εξαιρετικό "" (2013), οι αγαπημένοιεπιστρέφουν την ερχόμενημε τη νέα τους δουλειά με τίτλο "".Τοκαι το Αμερικάνικο Δημόσιο Ραδιόφωνοφιλοξένησαν τη συναυλία τωνγια την πρώτη ακρόαση του δίσκου. Οι Αμερικάνοι από το Ohio έπαιξαν τα ακόλουθα τραγούδια (μέχρι το encore είναι όλος ο νέος δίσκος):Nobody Else Will Be ThereDay I DieWalk It BackThe System Only Dreams in Total DarknessBorn to BegTurtleneckEmpire LineI'll Still Destroy YouGuilty PartyCarin at the Liquor StoreDark Side of the GymSleep Well BeastGreen GlovesApartment StoryFake EmpireTerrible LoveΘα είναι άραγε το "" ένας από τους δίσκους της χρονιάς;