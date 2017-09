The Black Angels, The Dead Ends @ Principal, Θεσσαλονίκη 06-09-2017

1η παρατήρηση

Ξεκινάω από κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις:: Από συγκροτήματα όπως οι, έχω μεγάλες απαιτήσεις. Έως και σήμερα έχουν κυκλοφορήσει μόνο αριστουργηματικούς δίσκους, με το πρόσφατο "", να είναι κατά την άποψή μου το κορυφαίο άλμπουμ της καριέρας τους. Επίσης, όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της μπάντας είναι μουσικάρες, με αποτέλεσμα δικαιολογημένα να θεωρούνται ως ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα του κινήματος της νεοψυχεδελικής rock. Από το 2004 και μετά, οι Τεξανοί έχουν καταφέρει να αναθερμάνουν το ενδιαφέρον των απανταχού μουσικόφιλων για τα sixties, συνεχίζοντας τα πράγματα από εκεί που τα άφησαν οι συντοπίτες τουςκαι φυσικά οι πνευματικοί πατέρες των Black Angels,: Όταν βλέπεις ένα συγκρότημα για πρώτη φορά, έχεις διαφορετικές απαιτήσεις από κάποιον που έχει δει το εν λόγω συγκρότημα περισσότερες φορές. Όσοι επομένως χθες στη Θεσσαλονίκη είδαν τουςγια πρώτη φορά, είναι λογικό να ενθουσιάστηκαν πολύ περισσότερο από εμένα που τους έβλεπα για τρίτη και επίσης ήμουν παρών στο εκπληκτικό live που είχαν δώσει στη Θεσσαλονίκη, στο τότε, το: Σε κάθε event, παίζει ρόλο και ο χώρος. Δυστυχώς ο νέος χώρος του Principal που βρίσκεται στο συγκρότημα Fix, υστερεί σαφώς, έναντι του προηγούμενου του Μύλου, τόσο από άποψης ευρυχωρίας όσο και από άποψης ακουστικής.Και πάμε τώρα στα καθαυτό συναυλιακά. Στιςανέβηκαν στη σκηνή οι. Για περίπου μισή ώρα, η μπάντα από την Καβάλα, μας έβαλε σε retro-rock μουσικούς ρυθμούς, με την αλά Doors ψυχεδέλειά τους. Στάθηκαν πολύ ικανοποιητικά και αποδείχθηκαν ιδανική επιλογή ως opening live-act. Κατά την άποψή μου, εάν πειραματιστούν λίγο περισσότερο, θα είναι από τις μπάντες εκείνες που θα ξεχωρίσουν στο χώρο τους.Όσο η ώρα περνούσε ο κόσμος αυξανόταν, αν και ουδέποτε το σύνολο των θεατών άγγιξε τα νούμερα του 2014. Εν τέλει δεν νομίζω ότι μαζεύτηκαν. Στιςκαι ακούγοντας τους εισαγωγικούς ήχους των, οι Black Angels ανέβηκαν στη σκηνή, στην οποία και παρέμειναν για την επόμενη μιάμιση ώρα. Ξεκίνησαν με το εκπληκτικό "" από την τελευταία τους δουλειά και συνέχισαν με τα κλασσικά πλέον, "" και "", που ουδέποτε απουσιάζουν από τις εκάστοτε set-lists των. Δυναμικό επομένως ξεκίνημα, με αρκετά καλό ήχο και τις κιθάρες να αναλαμβάνουν σταδιακά πρωτεύοντα ρόλο.Με τα "" και "" επιστρέψαμε εκ νέου στην τελευταία τους κυκλοφορία, που όπως ήταν φυσιολογικό, έλαβε τη μερίδα του λέοντος ως προς την επιλογή του υλικού. Από εκείνο το σημείο και μετά, σα να χάθηκε το δυναμικό αρχικό tempo. Το κομμένο και ραμένο στα μέτρα των Doors "" ναι μεν είναι καλό κομμάτι, αλλά θα προτιμούσα αντί γι' αυτό να άκουγα το". Ακόμα αναρωτιέμαι γιατί δεν περιλαμβάνουν στη φετινή "", το εν λόγω τραγούδι. Επιπλέον σταδιακά, άρχισαν να παρατηρούνται και κάποια μικροπροβληματάκια στον ήχο, που έγιναν περισσότερο εμφανή, στην εισαγωγή του low tempo "".Η πιο heavy-rock ψυχεδέλεια σήμα κατατεθέν της μπάντας, επανήλθε στο προσκήνιο με το "" και επίσης με το πιο ριφάτο "". Το κυρίως μέρος της εμφάνισής τους, έκλεισε με το κιθαριστικά παροξυσμικό "" και με την dark μελαγχολία του "". Στα εβδομήντα πέντε λεπτά που διήρκεσε αυτή η εμφάνιση, τα μέλη του συγκροτήματος, άλλαζαν διαρκώς όργανα μεταξύ τους με την εμβληματική μορφή του πολυοργανίστα και τραγουδιστή, να ξεχωρίζει.Επέστρεψαν για το καθιερωμένο encore, που προσωπικά το εξέλαβα ως ολίγον τί διεκπαιρεωτικό. Και δεν αναφέρομαι τόσο πολύ στην επιλογή των κομματιών αλλά εστιάζω κυρίως στη διάθεση της μπάντας. Ξεκίνησαν με το "", συνέχισαν με το "" προκειμένου να αποδωθεί ο ανάλογος φόρος τιμής στους προπάτορες Velvet και έκλεισαν όπως ήταν φυσικό και επόμενο με το ανθεμικό "".Η εμφάνισή τους ήταν καλή, αλλά ελαφρώς προβλεπόμενη. Επιπρόσθετα, υστέρησε ως προς τη συνολική της διάρκεια, κάτι που δυστυχώς τείνει να γίνει σήμα κατατεθέν των, που σπάνια παίζουν πάνω από δεκαοκτώ κομμάτια (όσα και χθες δηλαδή). Επομένως, εάν στο εγγύς μέλλον επιθυμούν να θεωρούνται μεγάλη μπάντα, θα πρέπει να μάθουν να παίζουν δίωρα. Έχουν κομμάτια για να το κάνουν. Για τη διάθεσή τους αμφιβάλλω."Currency""Bad Vibrations""The Prodigal Sun""I Dreamt""Medicine""I Hear Colors""Black Grease""Grab As Much"(As You Can)"Half Believing""The Sniper At The Gates Of Heaven""Entrance Song""I'd Kill For Her""You On The Run""Comanche Moon""Life Song""Estimate""Death March""Young Men Dead"