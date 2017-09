Masseduction: Καινούριο album και τραγούδι από την St. Vincent

"Masseduction" ονομάζεται ο καινούριος δίσκος της St. Vincent οποίος θα κυκλοφορήσει στις 13 Οκτωβρίου. Πρόκειται για το έκτο άλμπουμ της Αμερικανίδας και follow-up του εξαιρετικού "Strange Mercy".



Ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του δίσκου, κυκλοφόρησε και ένα κομμάτι από αυτό, το "Los Ageless". Γνώριμο άκουσμα από την St. Vincent με τα ηλεκτρονικά drums και τα synths να έχουν τον κύριο λόγο.



Στο "Masseduction" η St. Vincent συνεργάζεται με τον παραγωγό με τον Jack Antonoff, ο οποίος έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων και με την Taylor Swift και την Lorde. Επίσης, θα ακούσουμε συνεργασίες με τους Thomas Bartlett στο πιάνο (The National, Sufjan Stevens) και Kamasi Washington στο σαξόφωνο (John Legend, Kendrick Lamar).



Το tracklist του "Masseduction":



1. "Hang On Me"

2. "Pills"

3. "Masseduction"

4. "Sugarboy"

5. "Los Ageless"

6. "Happy Birthday, Johnny"

7. "Savior"

8. "New York"

9. "Fear The Future"

10. "Young Lover"

11. "Dancing with a Ghost"

12. "Slow Disco"

13. "Smoking Section"