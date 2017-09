George Michael: Απογοήτευση από το πρώτο τραγούδι μετά το θάνατο του

Αν και πρόκειται για επανεκτέλεση του τραγουδιού που είχε κυκλοφορήσει ως b-side στο εμβληματικό "Freedom '90", μιλάμε για την πρώτη, μετά θάνατο, κυκλοφορία του George Michael.



Βέβαια τη θέση του αρχικού ενθουσιασμού κι ανατριχίλας, πήρε η απογοήτευση, αφού ούτε η συμμετοχή του Nile Rodgers, δε σώζει την κατάσταση.







Δελτίο Τύπου



Η Sony Music παρουσιάζει με υπερηφάνεια το Fantasy, ένα single από τον αείμνηστο George Michael σε συνεργασία με τον Nile Rodgers.

Το πολυαναμενόμενο «Listen Without Prejudice Vol.1 / MTV Unplugged» κυκλοφορεί στις 20 Οκτωβρίου όπως και η ταινία «Freedom Airs» σχετική με την κυκλοφορία του άλμπουμ.



Ο δίσκος ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον σούπερ σταρ στα τέλη της δεκαετίας του '80, το τραγούδι Fantasy προοριζόταν να κυκλοφορήσει στο 2ο solo άλμπουμ του George Michael, το πολυπλατινένιο, παγκόσμιας απήχησης «Listen Without Prejudice Vol.1.» Ο George Michael είχε διακαή πόθο να κυκλοφορήσει το Fantasy συγκαταλέγοντας το ανάμεσα στα κορυφαία singles του. Τελικά, το Phantasy βρήκε τον δρόμο του κυκλοφορόντας ως B-Side στο «Freedom! '90» για την αμερικανική έκδοση και στο «Waiting For That Day» για την βρετανική το 1990. Αλλά ως ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια ο George Michale ήθελε πάντα το Fantasy να κυκλοφορήσει ως single.



Αυτή η ξεχωριστή αγάπη που είχε για το συγκεκριμένο κομμάτι τον έκανε να το συμπεριλαμβάνει σε πολλές περιοδείες του.



Στις αρχές του 2016 ο George αναζητούσε το τέλειο single για να ξεκινήσει την πολυαναμενόμενη επανέκδοση του Listen Without Prejudice Vol.1 / MTV Unplugged και το Phantasy ήταν η πρώτη και προφανής επιλογή του. Επικοινώνησε με τον παραγωγό του Nile Rodgers, τον μοναδικό άνθρωπο στον πλανήτη, που θα μπορούσε να δώσει στο κομμάτι περισσότερη μαγεία και φαντασία από ό, τι είχε ήδη. Τόσο ο George όσο και ο Nile μιλoύσαν την ίδια μουσική γλώσσα, ήταν στην ίδια σελίδα και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.



Η αστραφτερή καριέρα του George Michael έφτασε τις τέσσερις δεκαετίες έχοντας πουλήσει 120 εκατομμύρια άλμπουμ. Στις 20 Οκτωβρίου, η Sony Music θα κυκλοφορήσει εκ νέου το πρωτοποριακό 2ο σόλο άλμπουμ του, Listen Without Prejudice Vol 1 / MTV Unplugged. Αρχικά κυκλοφόρησε το 1990, σε παραγωγή και σύνθεση σχεδόν εξ ολοκλήρου γραμμένο από τον ίδιο τον George Michael, ξεπερνώντας σε πωλήσεις και το Faith στο Ηνωμένο Βασίλειο. To Live για το MTV Unplugged ηχογραφήθηκε και μαγνητοσκοπήθηκε στο Λονδίνο το 1996 και περιλαμβάνει όλα τα κομμάτια που χαρακτήρισαν την σόλο καριέρα του και τα επιτυχημένα χρόνια των Wham!



Στον εορτασμό της επανέκδοσης του άλμπουμ, η Sony Music μαζί με το Channel 4 και το BBC Worldwide ,παρουσιάζουν μια εκπληκτική νέα ταινία με τίτλο Freedom, με τον George Michael σε ρόλο διηγητή. Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται οι: Stevie Wonder, Elton John, Liam Gallagher, Nile Rodgers, τα supermodels του κλιπ Freedom '90 (Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Patitz και Linda Evangelista), η Mary J. Blige, ο Tony Bennett, ο Mark Ronson, ο Tracey Emin ,ο Jean Paul Gaultier, η Kate Moss, ο Ricky Gervais, ο James Corden και πολλοί άλλοι. Ο George Michael εργαζόταν για τα γυρίσματα της ταινίας “Freedom» μέχρι τα Χριστούγεννα το 2016 και αυτό ήταν το τελευταίο έργο του.