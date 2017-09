Top 10 ξένα τραγούδια Σεπτεμβρίου: The National - Carin at the Liquor Store

​









Οι συντάκτες μας επιλέγουν τα καλύτερα ξένα τραγούδια του μήνα. Για τον Σεπτέμβρη, τον πρώτο μήνα της σχολικής χρονιάς, τον μήνα που συνήθως ολοκληρώνονται οι καλοκαιρινές διακοπές, τον μήνα που δεν σταματάμε να ακούμε «», «», τον μήνα που ζευγάρια χωρίζουν γιατί ο ένας ευχήθηκε στον άλλο «», διαλέξαμε μια μπαλάντα για να ταιριάξουμε με το μελαγχολικό κλίμα του φθινοπώρου.Η χαρακτηριστική φωνή του Matt Berninger, τραγουδιστή τωνκαι οι στίχοι των Αμερικανών δεν μας άφησαν - για ακόμα μία φορά - ασυγκίνητους και ο αργόσυρτος ρυθμός τουανέβηκε στην πρώτη θέση της λίστας μας.Τις επόμενες θέσεις κατέλαβαν καλλιτέχνες που βρίσκονται χρόνια στον χώρο, όπως οι. Την έκπληξη έκαναν οι, οι οποίοι ήρθαν τρίτοι στις επιλογές μας με το "No Horses". Οι λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής θα δουν την αγαπημένη τους σκηνή να εκπροσωπείται από τονκαι το πολύ καλό "Planet".1. Τhe National - Carin at the Liquor Store2. Queens of the Stone Age - The Way You Used to Do3. Garbage - No Horses4. Mogwai - Coolverine5. Parcels - Overnight6. The Killers - Wonderful Wonderful7. Four Tet - Planet8. Foo Fighters - The Sky Is A Neighborhood9. The Horrors - Something To Remember Me By10. Courtney Barnett, Kurt Vile - Over EverythingΑκούστε τα όλα εδώ: