Ο Gramatik σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη!

Δελτίο Τύπουεπιστρέφει στη χώρα μας για δύο βραδιές ασυγκράτητου χορού, γεμάτες funky, soulful, hip-hop, electro και jazzy ήχους, πάντα μέσα από μια dubstep επίθεση, τηνστο(Θεσσαλονίκη) και τοστο(Αθήνα), στα δύο μεγαλύτερα shows που έχει δώσει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα!Ο Σλοβένος μάγος της κονσόλας, από τους πιο επιτυχημένους μουσικούς / παραγωγούς της εποχής μας, είναι από τους λίγους πλέον στην σύγχρονη χορευτική σκηνή που μπορεί να καυχιέται ότι έχει το δικό του "σήμα-κατατεθέν" ήχο.Με έδρα του, πλέον, τη Νέα Υόρκη, πραγματοποιεί συνεχείς παγκόσμιες περιοδείες και sold out βραδιές σε κάθε ήπειρο, είτε μιλάμε για headline shows σε μεγαλουπόλεις είτε για τεράστια φεστιβάλ σαν τα Lollapalooza, Coachella, Sonar και Glastonbury! Οήρθε για να μείνει - και κάθε χρονιά το αποδεικνύει!Η προπώληση και για τις δύο συναυλίες ξεκινάει στα 20 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 25 ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 30 ευρώ.Διάθεση: τηλεφωνικά στο 11 876, στα καταστήματα Seven Spots, Reload, Media Markt, Ευριπίδης, στα νέα σημεία προπώλησης της viva (Σύνταγμα και Τεχνόπολη) και τα www.viva.gr, www.fuzzclub.gr και www.fixfactoryofsound.gr.Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, Fix Factory of Sound (26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη / τηλ. 2310 500670 & 2310 504014 / www.fixfactoryofsound.gr ) και Σάββατο 25 Νοεμβρίου, Gazi Music Hall (Ιερά Οδός 7-13, Γκάζι, Μετρό “Κεραμεικός”).Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00.Γραφείο Τύπου / Επικοινωνία:Θωμάς Μαχαίρας (Αθήνα) / thomasmachairas@fuzzproductions.grΓιάννης Λυμπέρης (Αθήνα) / johnlimberis@fuzzproductions.grΑλέξανδρος Σαλαμές (Θεσσαλονίκη) / alex@artontheroad.grΓεννήθηκε ως Denis Jašarević στο Portorož της Σλοβενίας, πριν 33 χρόνια, αλλά εδώ και χρόνια έχει βάση τη Νέα Υόρκη. Ουδέποτε έκρυψε την επιρροή που είχαν πάνω του καλλιτέχνες όπως οι RZA, Dr. Dre, DJ Premier και η ευρωπαϊκή ηλεκτρονική σκηνή των αρχών των 00's. Οι κασέτες της μεγάλης του αδελφής με funk, jazz, soul και blues μουσική από τις ΗΠΑ, διαμόρφωσαν την οπτική του, ενώ στα 13 του έμαθε να "πειράζει" και να αξιοποιεί την... ελεύθερη διακίνηση μουσικής στο internet, φτιάχνοντας σιγά-σιγά το όνομά του! Τα υπόλοιπα είναι πλέον ιστορία...Σύστησε στον κόσμο το δικό του Bluestep, έναν σταθερό dubstep ρυθμό με jazz, blues, funk στοιχεία και δάνεια από μουσικές των 50's και 60's. Ταυτόχρονα, παραμένει πολύπλευρος, αλλάζει συνεχώς ύφος και διάθεση διατηρώντας πάντα το προσόν να μην σε αφήνει... ήσυχο. Εχει "αποστολή" να δημιουργεί μουσική, γήινη και ταυτόχρονα φουτουριστική, αλλά με σκοπό να χορεύεις ασταμάτητα χρησιμοποιώντας ιδανικά την τεχνολογία γυρίζοντας σε παλιές μουσικές και βάζοντάς τις στο, δικό του και το δικό μας, παρόν!Η τελευταία του δουλειά, μετά το περσινό και εξαιρετικό "Epigram" που ήρθε μετά το εξίσου σπουδαίο "Age of Reason", είναι η συνεργασία του με τον μυστήριο Galactic Marvl με τον οποίο αποκαλούνται Voyager Twins. Μαζί, ανακατεύουν hip-hop/trap, dubstep σε ατμοσφαιρικά μονοπάτια και πολύ σαξόφωνο, ένας δικός τους φόρος τιμής στο διάστημα, 40 χρόνια μετά την εκτόξευση του Voyager, μαζί με ένα μήνυμα αγάπης σε κάθε άνθρωπο ή μορφή ζωής του σύμπαντος!http://www.gramatik.net/https://www.facebook.com/gramatikhttps://soundcloud.com/gramatikhttps://www.instagram.com/gramatik_lowtemp/https://twitter.com/Gramatikhttps://www.youtube.com/user/GramatikkNEW VIDEO: