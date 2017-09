Ξένος Δίσκος του Μήνα: Arcade Fire - Everything Now

Μπήκε ο Σεπτέμβριος και ξεκινάει η σεζόν με καινούριες μουσικές και αρκετές συναυλίες στο ημερολόγιο μας. Όμως πριν από όλα αυτά έφτασε η ώρα για διαλέξουμε τον δίσκο του μήνα. Πρέπει δυστυχώς να είναι μόνο ένας συνεπώς πάντα υπάρχουν διαφωνίες και άγριοι τσακωμοί στην ομάδα του Μixgrill. Η διαδικασία όμως είναι διαδικασία και στο τέλος όλοι τη σέβονται! Με μικρή διαφορά λοιπόν για το Σεπτέμβριο του 2017 δίσκος του μήνα είναι το πολυσυζητημένο "Everything Now" των Arcade Fire.



Οι Arcade Fire είναι μεγάλο όνομα πια και οι απαιτήσεις που έχει το κοινό αυξημένες. Η κυκλοφορία του καλογυαλισμένου "Everything Now" ξίνισε πολλούς οπαδούς που περίμεναν κάτι σαν το "Funeral". Όμως το συγκρότημα εξελίσσεται, πειραματίζεται και αν εξαιρέσει κανείς τα πολλά reprises του 'Everything Now' και του 'Infinite Content' οι Arcade Fire ηχογράφησαν έναν ενδιαφέροντα και πολυσυλλεκτικό δίσκο για τους ακροατές τους. Το "Everything Now" είναι άδικο να συγκριθεί με τους 4 πρώτους δίσκους τους γιατί όντως δεν είναι ο καλύτερος δίσκος των Arcade Fire.



Με το πρώτο άκουσμα θα σας μείνει το κολλητικό ρεφρέν του "We Don't Deserve Love", το "Everything Now" και η έντονη δόση disco του "Signs of Life" και του "Put Your Money On Me". Τα ηλεκτρονικά μοτίβα που χρησιμοποιούν στο "Peter Pan" και το "Electric Blue" δείχνουν ότι οι Arcade Fire είναι μια υγιής μουσική οντότητα που δεν μένει στατική. Όμως αυτή η διάθεση για πειραματισμό είναι ταυτόχρονα και το αδύναμο σημείο του δίσκου αφού έτσι μπερδεύουν λίγο τα πράγματα, ειδικά σε συνθέσεις που δεν έχουν το απαραίτητο ειδικό βάρος (βλ. το "Peter Pan" αλλά και το "Infinite Content"). Αυτό όμως δεν θα σας εμποδίσει όμως από το να απολαύσετε το τελευταίο δίσκο της μπάντας. Ειδικά αν είστε μυημένοι στη μουσική τους μην ακούτε τα αρνητικά σχόλια. Ακούστε το "Everything Now".



Κάπου εδώ πρέπει να σημειώσουμε πώς στη τελική ευθεία για τον Δίσκο του Μήνα βρέθηκαν και το "Process" του Sampha, το "Flower Boy" του Tyler, The Creator, το "Hug Of Thunder" των Broken Social Scene αλλά και το τελευταίο πόνημα του Steven Wilson, "To The Bone". Αν ψάχνετε νέα ακούσματα για τον τρέχοντα μήνα να τα βάλετε και αυτά στις επιλογές σας.