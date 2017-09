Slowdive + Afformance @ Fuzz Club 09.09.2017

μπάντα απ' το(ήγια να είμαστε πιο περιγραφικοί) επέστρεψε στην χώρα μας με μία δυναμική εμφάνιση στο. Δυναμική και από την πλευρά της μπάντας αλλά και από τη πλευρά του κοινού που ήταν ιδιαίτερα θερμό. Μάλιστα ίσως ήταν πιο θερμό από ότι πολλές φορές επιτρέπει η μουσική τωνκαι αυτό μόνο θετικό μπορεί να είναι για την ατμόσφαιρα μιας συναυλίας. Να θυμίσουμε πως τελευταία φορά το συγκρότημα το είδαμε στα πλαίσια του2016, το απογευματάκι της ημέρας που headliner ηταν ηΟι εγχώριοιμε φανερές επιρροές απόάνοιξαν τη βραδιά στο. Οι συνθέσεις τους ταίριαζαν με την μουσική προσέγγιση τωνκαι μέχρι το τέλος του Set είχαν τραβήξει το κοινό μπροστά στη σκηνή. Δεν ξάφνιασαν κανέναν, όμως ήταν μια σωστή επιλογή για support group και ετοίμασαν το κοινό για τουςΟιβγήκαν στην ώρα τους και έπαιξαν ένα set μιάμισης ώρας περίπου, συμπεριλαμβάνοντας αρκετά τραγούδια από τον τελευταίο δίσκο τους (που είχε βγεί και δίσκος του μήνα για τον Ιούνιο από όλους εμάς εδώ στο). Η συναυλία ξεκίνησε ήρεμα με τοαλλά έδεσε με το υπνωτικόκαι με το, που το γρήγορο tempo του και το feedback στις κιθάρες ευνόησαν τη ζωντανή του εκτέλεση.Το rhythm section της μπάντας έδινε δυνατό πάτημα στα φωνητικά τηςκαι του. Οι προσθήκες από την τελευταία κυκλοφορία τωνπου έχει αναζωογονήσει το συγκρότημα - συνεισέφεραν σε ένα set με πιο πολύ ενέργεια από ότι τους έχει συνηθίσει το κοινό τους. Μη φανταστέιτε όμως ακραίες ηχητικές αλλαγές αφού το ψυχεδελικό reverb και πάλι γέμιζε το χώρο.Τοκαι τοαντιπροσώπευσαν την πρώτη περίοδο του συγκροτήματος, τότε που στη χώρα μας βλέπαμε με απορία τον τίτλοαπό τον ομώνυμο δίσκο του 1993 και μας άνοιγε την όρεξη. Τώρα πια ξέρουμε ότι πρόκειται για τον δίσκο που καθιέρωσε τους(με μια μικρή βοήθεια από τον).Το συγκρότημα χαλαρό και λιγομίλητο απολάμβανε την αποδοχή που είχε από τον κόσμο ανταποδίδοντας με χαμόγελα. Είναι επιτυχία να μπορείς να ξεσηκώσεις το κοινό σου όντας απλά πιστός στη μουσική σου. Ούτε ιδιαίτερη επικοινωνία με το κοινό επεδίωξαν, ούτε κινήσεις εντυπωσιασμού. Δεν είναι τυχαίος ο όροςπου περιγράφει το είδος της μουσική τους, σχολιάζοντας την ακινησία των μουσικών επι σκηνής - ότι κοιτάνε δηλαδή μόνο τα παπούτσια τους και κατ' επέκταση τα πετάλια της κιθάρας τους.Οι φανατικοί στις πρώτες σειρές έκαναν και mosh pit εκεί που δε το περίμενε κανείς. Η συναυλία λοιπόν είχε και γηπεδική ατμόσφαιρα και ροματζάδα. Είχε και τη διασκευή στο' του(μας το είχαν παίξει και στο) ενώ το κλείσιμο με τομε τις θολές κιθάρες και το delay μας γύρισε πάλι στοΒέβαια θα πρέπει να σχολιάσουμε τη διάρκεια της συναυλίας, κι ας είναι αυστηρή η κριτική. Μιάμιση ώρα είναι λίγο για οποιοδήποτε συγκρότημα, κι ας συνηθίζεται στις μέρες μας. Όσοι παραβρέθηκαν στο κατάμεστοόμως μάλλον διαφωνούν μαζί μου σε αυτή τη παρατήρηση, αφού η συναυλία άφησε μια γλυκιά επίγευση σχεδόν σε όλους.Τοπαραήταν ζεστό το Σαββατόβραδο που μας πέρασε, ίσως είχε κάποιο πρόβλημα το air condition δε ξέρω, αλλά σε κάποια σημεία του χώρου οι θεατές είχαν βγάλει τη μπέμπελη. Ας ελπίσουμε ότι ήταν τυχαίο γεγονός.Κατά την αποχώρηση από τη συναυλία στο stand με το merchandise του συγκροτήματος έβλεπες ουρά. Μπλούζες και cd έγιναν ανάρπαστα από τους φανατικούς, μία ακόμα ένδειξη της αγάπης του Ελληνικού κοινού για τουςκαθώς επίσης και της πολύ καλής εμφάνισης τους.SlomoSlowdiveCatch the BreezeCrazy for YouStar RovingAvalynSouvlaki Space StationWhen the Sun HitsAlisonSugar for the PillNo Longer Making TimeGolden Hair (Syd Barrett cover)Blue Skied an' ClearDagger40 Days