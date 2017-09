Black Rebel Motorcycle Club - Little Thing Gone Wild: Νέο τραγούδι και δίσκος

Ανακοίνωση είχαμε χθες από τους Black Rebel Motorcycle Club, οι οποίοι θα κυκλοφορήσουν καινούργιο δίσκο ύστερα από πέντε χρόνια και το τελευταίο τους άλμπουμ "Specter At The Feast".



Ο δίσκος ονομάζεται "Wrong Creatures" και θα κυκλοφορήσει στις αρχές του επόμενου έτους. Σύμφωνα με την αμερικανική μπάντα, ο ήχος των νέων τραγουδιών της θα θυμίζει εκείνο των πρώτων δίσκων. Παραγωγός είναι ο Nick Launay (Arcade Fire, Nick Cave), ενώ ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της κυκλοφορίας, οι Black Rebel Motorcycle Club δημοσιοποίησαν και το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ τους.



Το τραγούδι ονομάζεται "Little Thing Gone" και μπορείτε να το ακούσετε παρακάτω.