Radiohead - Lift: Άκουσε το & δες το video

Οι Radiohead έδωσαν στη δημοσιότητα το video για το "Lift", το ακυκλοφόρητο τραγούδι τους που βρίσκεται στην επετειακή επανακυκλοφορία του "OK Computer", το "OKNOTOK", που βγήκε τον περασμένο Ιούνιο και περιείχε ακόμη δύο ακυκλοφόρητα τραγούδια, τα "I Promise" και "Man of War".



Οι Radiohead έπαιξαν για πρώτη φορά το "Lift" στις 14 Μαρτίου 1996 στο Troubadour στο West Hollywood. Σύμφωνα με τον κιθαρίστα Ed O'Brien, το κοινό ανταποκρίθηκε θερμά στο τραγούδι. Το τραγούδι έγινε ένα από τα αγαπημένα των fans.



Οι Άγγλοι έγραψαν το "Lift" κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων για το τρίτο άλμπουμ τους, το θρυλικό "OK Computer" (1997), αλλά δεν το κυκλοφόρησαν σ' αυτό. Ο κιθαρίστας Ed O'Brien δήλωσε τα ακόλουθα:



«Εάν αυτό το τραγούδι ήταν σε αυτό το άλμπουμ, θα μας είχε οδηγήσει σε ένα διαφορετικό μονοπάτι και ίσως είχαμε πουλήσει πολύ περισσότερους δίσκους - αν το κάναμε σωστά. Και όλοι μας το έλεγαν αυτό».



Οι Radiohead παρουσίασαν μια πιο αργή και συγκρατημένη εκτέλεση του "Lift" κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους το 2002, η οποία αργότερα απορρίφθηκε από τον O'Brien και τον κιθαρίστα Jonny Greenwood.



Δείτε παρακάτω το video clip του τραγουδιού, στο οποίο ο Thom Yorke είναι «παγιδευμένος»... σε ένα ασανσέρ: