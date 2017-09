Η PJ Harvey χάλασε τα σχέδια του Dave Grohl

Ο Dave Grohl είχε σκοπό το 2014 να στήσει ένα κανονικό studio ηχογράφησης σε συναυλία των Foo Fighters που είχε κλείσει στο Hollywood Bowl, ώστε να ηχογραφήσει τον καινούριο δίσκο τους ζωντανά. Αυτό δεν το ήξερε κανείς μέχρι τώρα, ως την συνέντευξη που έδωσε ο David στον Lars Ulrich των Metallica στον ραδιοφωνικό σταθμό Beats 1. Το σχέδιο του αυτό ναυάγησε όταν έμαθε ότι κάτι παρόμοιο πρόλαβε να κάνει πριν από αυτόν η PJ Harvey με τον τελευταίο δίσκο της.



H PJ είχε στήσει studio με γυάλινο τοίχο μίας όψης (μπορούσε να τη δεί μόνο το κοινό) στο Somerset House του Λονδίνου ενώ ηχογραφούσε το "The Hope Six Demolition Project" σε παραγωγή John Parish και Flood. Αυτό το project ονομαζόταν "Recording In Progress".



Τελικά αντί να στήσουν studio μπροστά σε χιλιάδες κόσμο οι Foo Fighters αποφάσισαν να κάνουν το δικό τους φεστιβάλ που συμμετέχουν οι Queens Of The Stone Age, ο Liam Gallagher και οι Japanoids μεταξύ άλλων (είναι τον Οκτώβριο που μας έρχεται).



O frontman των Foo Fighters πρόσθεσε επίσης ότι σχεδίαζαν να τζαμάρουν μαζί με την PJ στο Rock 'n Roll Hall Of Fame όπου εισάχθηκαν οι Nirvana το 2014, αν και λόγο του προγράμματος της PJ δεν τα κατάφεραν. Ήταν αλλωστε αγαπημένη του Kurt Cobain.