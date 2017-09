Foo Fighters - Concrete and Gold

hard rock, alternative rock“Run”, “La Dee Da”, “The Sky is a Neighborhood”, “Dirty Water”, “Arrows”8/10Πολλά λόγια για τουςδεν χρειάζονται. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της rock σκηνής παγκοσμίως. Από το 1995, όταν και οαποφάσισε να τους δημιουργήσει και να πετάξει από πάνω του εντελώς την ταμπέλα του ντράμερ των Nirvana, μέχρι και σήμερα έχουν γράψει χρυσές σελίδες στο βιβλίο της παγκόσμιας hard rock μουσικής με φοβερούς δίσκους και αξέχαστα τραγούδια. Εκτός του ότι έχουμε τη χαρά να ακούμε καινούργια υλικά από τη συγκεκριμένη μπάντα, είχαμε και την. To 2017 φέρνει την ένατη δισκογραφική δουλειά των Foo Fighters τρία χρόνια μετά το κάπως άνοστο “”.Το “”, όπως ονομάζεται το νέο άλμπουμ, έρχεται φυσικά όχι για να αποδείξει κάτι αλλά για να τονίσει για μια ακόμη φορά το πάθος του Dave Grohl για τη μουσική και ότι δεν πρόκειται ποτέ να αναπαυθεί στις δάφνες των προηγούμενων δεκαετιών. Ο δίσκος απαρτίζεται από έντεκα κομμάτια με το “” να κάνει την αρχή για ένα λεπτό και κάτι, προλογίζοντας το μουσικό σκηνικό που θα αναπτυχθεί στη συνέχεια. Και η συνέχεια είναι αρκετά heavy. Το “” είναι το πρώτο τραγούδι που παρουσιάστηκε στις αρχές του καλοκαιριού και ναι, είναι ένα καθαρά Foo Fighters κομμάτι. Παραμορφωμένες κιθάρες, φωνητικά που τσακίζουν και κρουστά ικανά να θρυμματίσουν τοίχους, όλα μαζί σε ένα τραγούδι που πατάει το γκάζι για πέντε λεπτά.Ακούγοντας για πρώτη φορά ολόκληρο τον δίσκο τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Και αυτό διότι το συνολικό αποτέλεσμα διαφέρει κάπως από προηγούμενες δουλειές τους. Οι Foo Fighters δεν ακούγονται τόσο «ευθείς», παρουσιάζοντας κάτι περισσότερο βαθύ αλλά έντονο. Όσο μεγαλώνει ο Grohl τόσο μεγαλύτερη σημασία στο «βάθος» του τραγουδιού παρά στην ευθύτητα που πολλές φορές εντυπωσιάζει. Αυτό το ακούμε στο “” το οποίο έχει το ρεφρέν που θα σε κολλήσει στον τοίχο. Μην ανησυχείς, όμως γιατί αμέσως έρχεται το “” να επαναφέρει την εκρηκτικότητα που χρειαζόμαστε από τους Foo Fighters. Ο Taylor Hawkins δίνει τα πάντα πάνω από τα κρουστά και η αλήθεια είναι πως πρόκειται για έναν από τους πιο αδικημένους ντράμερ καθώς η δουλειά του είναι εξαιρετική.Να σημειωθεί εδώ πως παραγωγός του δίσκου είναι ο σπουδαίος, γνωστός για τις επιτυχίες που έχει κάνει μεκαι πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Dave Grohl, στο πρόσωπο του Kurstin είδε μια πολύ καλή συνεργασία η οποία θα έφερνε ένα φοβερό αποτέλεσμα. Δεν έχει άδικο από τη στιγμή που το “Concrete and Gold” είναι ένα πολύ όμορφο άλμπουμ.Πίσω στα κομμάτια του δίσκου πάλι και στο “” που είναι ένα κλασικό stadium τραγούδι. Στο “” ο Grohl βγάζει τα heavy φωνητικά του ενώ το ομώνυμο κομμάτι κλείνει τον δίσκο με τρόπο ψυχεδελικό.Το “Concrete and Gold” είναι ένα πολύ καλό άλμπουμ. Δεν αποτελεί τον δίσκο ορόσημο για τους Foo Fighters αλλά είναι ένας δίσκος που βάζει φαρδιά πλατιά τη σφραγίδα της επιτυχίας για το συγκρότημα από το Σιατλ.Αυτό έχει σημασία τελικά, αν είσαι φαν των Foo Fighters τότε αυτό το άλμπουμ είναι ό,τι πρέπει για σένα.