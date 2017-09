Ο Leon of Athens… απογειώθηκε στο Πάρκο του ΚΠΙΣΝ!

[Γράφει ο Μιχάλης Τσεσμετζής]









Το βράδυ της περασμένης Κυριακής, ο Leon of Athens ανέβηκε στη σκηνή στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στα πλαίσια της ενότητας Music Escapades. Μαζί του και η full εκδοχή της χορωδίας Fonés+, μιας γυναικείας dream team 25 φωνών που τραγουδούν a cappella έχοντας ως αφετηρία παραδοσιακούς ήχους από όλο το κόσμο και διευθύνει η Μαρίνα Σάττι.







Ξεκινώντας με το πιο πρόσφατο τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει και το οποίο θα βρίσκεται στο καινούριο αγγλόφωνο album του με τίτλο "Xenos" που αναμένεται να κυκλοφορήσει αρχές του 2018, ο ταλαντούχος Leon παρουσίασε το "Aeroplane" στο γεμάτο από κόσμο Ξέφωτο του Πάρκου. Η βραδιά εκτός από δικά του κομμάτια περιελάμβανε και διασκευές αγαπημένων κομματιών από συγκροτήματα και τραγουδοποιούς από την ελληνική και παγκόσμια μουσική σκηνή, οι οποίοι τον ενέπνευσαν στα πρώτα του βήματα.









Στη συνέχεια ο Leon ερμήνευσε τραγούδια από τα δυο προηγούμενα album του, τον δίσκο "Futrue" του 2010 και τον δίσκο "Global" του 2014. Ο κόσμος ψιθύριζε τους στίχους των τραγουδιών, κάτι που με έκανε να σκεφτώ ότι δεν είχε μαζευτεί τυχαία εκεί για να τον ακούσει. Ήταν άνθρωποι όλων των ηλικιών, από νέοι μέχρι μεγαλύτεροι, που γνωρίζουν τη δουλειά του Leon και παρακολουθούν τη πορεία του. Μετά από τα τραγούδια "Pilot", "Global" και "Lifeline", ήρθε η ώρα για μερικές διασκευές. Αρχίζοντας μελωδικά με το γνωστό "Somewhere Over The Rainbow" που ερμήνευσε παρέα με το γιουκαλίλι του, συνέχισε με Bruce Springsteen και "I'm Οn Fire", "The Sound of Silence" των Simon & Garfunkel, "Road to Nowhere" από Talking Heads και "Under Pressure" του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Queen.





Εκτός από τις ξένες διασκευές, ο Leon παρουσίασε και διασκευές ελληνικών κομματιών, όπως το "Ένα Κλεμμένο Ποδήλατο" του συγκροτήματος Στέρεο Νόβα που το ερμηνεύει σχεδόν πάντα στις συναυλίες του, αλλά και τραγούδια του αγαπημένου του φίλου Παύλου Παυλίδη. Το "Δεν Είμαι Από Εδώ", και το "Fire Inside You" στο οποίο έχει γράψει μουσική ο Παύλος Παυλίδης και θα συμπεριλαμβάνεται στο νέο δίσκου του Leon. Ίσως η καλύτερη στιγμή της βραδιάς ήταν το γνωστό "Μ' αεροπλάνα Και Βαπόρια" του Διονύση Σαββόπουλου, ερμηνεύοντάς το με το δικό του στυλ και ύφος.







Επιστρέφοντας πάλι στη δική του δισκογραφία, ο Leon ερμήνευσε τραγούδια από τον καινούριο του δίσκο, τα "Moonlight" και "Xenos", όπως και τα παλιότερα "Someday, Somewhere, Maybe Somebody" και "Baby Asteroid". Ο κόσμος δεν έλεγε να φύγει. Ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με τη μουσική και τη διάθεση του Leon που ήθελε περισσότερο. Εκείνος ζήτησε να σηκωθούν όλοι όρθιοι για να ερμηνεύσει για ακόμα μία φορά το τελευταίο του κομμάτι "Aeroplane" και να κλείσει αυτή την όμορφη συναυλία, πάντα με τη συνοδεία της χορωδίας Fonés+, με το τραγούδι των The Farm "All Together Now", ένα τραγούδι που μιλά για την ομαδικότητα και τη συντροφικότητα.







Μέχρι να κυκλοφορήσει ο νέος του δίσκος, βρείτε τον Leon of Athens σε κάποια από τις προγραμματισμένες συναυλίες του σε Αθήνα, αλλά και στο εξωτερικό σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις και θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε κάτι πολύ φρέσκο και δημιουργικό.





Έπαιξαν οι μουσικοί:

Λευτέρης Βολάνης: κιθάρα

Emma Williams: πλήκτρα και φωνητικά

Kaja Magsam: drums και κρουστά

Κώστας Γιαννίρης: μπάσο και φωνητικά

Τζίμ Σταρίδας: τρομπόνι





Οι Fonέs+ είναι:

Βασιλική Βλαμάκη, Χριστίνα Βούλγαρη, Ίρις Τούλα–Γουργιώτου, Δάφνη Δαυίδ, Μαρία Δρίτσα, Σιμέλα Εμμανουηλίδου, Χαρά Ζαχαράκου, Φένια Ζαχαρίου, Νατάσα Κατσίλλη, Λιάνα Κοκόση, Δέσποινα Κοντοζανή, Άννα Λαμπράκη, Όλγα Λάσκαρη, Αναστάσια Μεγαλοκονόμου, Εβελίνα Μεγαλοκονόμου, Κατερίνα Νικολακάκη, Δέσποινα Παπαδάκη, Νεφέλη Σάρρα Παπάζογλου, Μυρτώ Παππά, Νεφέλη Σκοπετέα, Dimi Spela, Θωμαΐς Τριανταφύλλου, Χριστίνα Χλιαβώρα, Θεώνη Φύτρου





Διεύθυνση - Διδασκαλία Fonέs+: Μαρίνα Σάττι

Διεύθυνση Χορωδίας: Στάθης Σούλης

Ενορχήστρωση Fonέs+: Αλέξανδρος Λιβιτσάνος





*Oι φωτογραφίες ανήκουν στον Μιχάλη Τσεσμετζή και το MixGrill.