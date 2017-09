Το "It" έχει ήδη σπάσει όλα τα ρεκόρ

Ας δούμε, πιο συγκεκριμένα, μερικά στατιστικά που μαρτυρούν τη μεγάλη επιτυχία του "It": Έχει ήδη καταστεί η 15η R-rated ταινία τρόμου τα κέρδη της οποίας ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο, και έτσι έχει γίνει αυτομάτως η πιο επιτυχημένη κινηματογραφική μεταφορά βιβλίου του Stephen King όλων των εποχών, ενώ οι αριθμοί είναι τόσο μεγάλοι λαμβάνοντας υπόψη και τον πληθωρισμό. Για παράδειγμα, η «Λάμψη» έφτασε τα 44 εκατομμύρια δολάρια το 1980, άρα σήμερα αντιστοιχεί σε 145 εκατομμύρια δολάρια και το 1999 το «Πράσινο Μίλι» πραγματοποίησε κέρδη 136 εκατομμυρίων δολαρίων τα οποία σήμερα αναλογούν σε 232 εκατομμύρια.







Ακόμη, το αμερικανικό box office της ταινίας της NewLine/WarnerBros μόνο για το Σαββατοκύριακο υπολογίζεται σε 212,7 εκατομμύρια δολάρια, επομένως είναι θέμα χρόνου να κερδίσει τον τίτλο της μεγαλύτερης «εξόδου» ταινίας τον μήνα Σεπτέμβριο όλων των ετών, αφήνοντας πίσω το "Crocodile Dundee" που το 1984 είχε κάνει 174,8 εκατομμύρια δολάρια κέρδη τον Σεπτέμβριο που κυκλοφόρησε. Για τους φανατικούς του Imdb, αξίζει να σημειώσουμε ότι την ταινία έχουν βαθμολογήσει -μέχρι το λεπτό που συντάσσεται το παρόν άρθρο- 89.161 χρήστες και η βαθμολογία της έχει φτάσει στο 8/10!





θρίλερ του Darren Aronofksy, "Mother!" , με τους Jennifer Lawrence και Javier Bardem. Η «Μητέρα» μέχρι τώρα δεν έχει φανεί αντάξια των προσδοκιών της Paramount και υπάρχει διάχυτη στον αέρα μία αντίδραση εναντίον της, παρά τα αρχικά θετικά σχόλια που ξεκίνησαν από το Φεστιβάλ της Βενετίας όπου έκανε πρεμιέρα. Έτσι, κατά τη διάρκεια της τρίτης εβδομάδας παραμονής της στις αίθουσες κέρδισε μόλις -πάντα με γνώμονα το βεληνεκές της- 8 εκατομμύρια δολάρια.





Για όσους δεν θυμούνται ή δεν γνωρίζουν, να αναφέρουμε πως το "It" αποτελεί remake της ομώνυμης μίνι σειράς (ή τηλεταινίας όπως την έχουμε συνηθίσει) που κυκλοφόρησε το 1990, στιγμάτισε τα 90s και τον τρόπο που βλέπουμε τους clowns ανά τον κόσμο. Στον ρόλο του clown δαίμονα είχαμε δει τον Tim Curry. Στη νέα ταινία, σκηνοθέτης είναι ο Andy Muschietti ενώ ο πρωταγωνιστής είναι ο 27χρονος Bill Skarsgård, γνωστός (και πλέον πασίγνωστος) μέχρι σήμερα για τη συμμετοχή του στη σειρά του Netflix "Hemlock Grove". Εκτός των άλλων, ο νεαρός ηθοποιός είναι ένα από τα 7 παιδιά του δημοφιλούς ηθοποιού Stellan Skarsgård. Ο επίσης ηθοποιός αδελφός του μάλιστα Alexander Skarsgård ("True Blood","The Legend of Tarzan") πανηγυρίζει ακόμη το πρώτο του βραβείο Emmy που απέσπασε προχτές για τον ρόλο του στη σειρά "Big Little Eyes", όπου υποδύθηκε τον βίαιο σύζυγο της Nicole Kidman.





«Αυτό» είναι η δεύτερη κινηματογραφική μεταφορά βιβλίου του Stephen King που κυκλοφορεί αυτό το δίμηνο, καθώς έπεται του "Dark Tower" με τους Matthew McConaughey και Idris Elba, που ωστόσο δεν έπεισε εγχώριο και ξένο κοινό ή τους κριτικούς. Σύντομα ετοιμάζεται και ένα ακόμη remake ταινίας που βασίζεται σε βιβλίο του, το "Firestarter" . Παραπάνω από προφανές ότι ο Stephen King έχει το άγγιγμα του Μίδα!





Το, τι το ποιο; Τοτουντε, έχει κυκλοφορήσει εδώ και 20 ημέρες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και έχει σπάσει ταμεία και μαζί, κάθε ρεκόρ! Το box office της ταινίας έχει εκτοξευτεί σε τέτοιο βαθμό που έχει ξεπεράσει τις ούτως ή άλλως μεγάλες προσδοκίες των παραγωγών και του κινηματογραφικού στούντιο, ενώ στην Ελλάδα πρέπει να κάνουμε οκτώ ημέρες υπομονή μέχρι να μπορούμε να σχηματίσουμε και εμείς τη δική μας γνώμη. Θυμηθείτε το trailer της ταινίας. Οι λάτρεις των ταινιών τρόμου μπορούν να κάνουν ζέσταμα καθώς περιμένουν το "It" με το "Anabelle: Creation" που έκανε πρεμιέρα.