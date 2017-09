Αγνώριστος ο Kevin Spacey στον νέο του ρόλο

"The Martian"

O Spacey υποδύεται τον κεντρικό ρόλο του βιομήχανου λαδιού και δισεκατομμυριούχου Jean Paul Getty. Έχει γίνει τόσο εντυπωσιακή δουλειά με τα προσθετικά προσώπου και το μακιγιάζ, που δεν μπορεί να τον αναγνωρίσει κανείς αν δεν αρχίσει να μιλάει!









Oh Kevin, is that you?





Η σύνοψη της ταινίας έχει ως εξής:

To "All the Money in the World" ακολουθεί την απαγωγή του 16χρονου John Paul Getty III (Charlie Plummer) και την απεγνωσμένη προσπάθεια της αφοσιωμένης μητέρας του Gail (Michelle Williams) να πείσει τον παππού του δισεκατομμυριούχου (Kevin Spacey) να πληρώσει τα λύτρα. Όταν ο Getty Sr. αρνείται, η Gail προσπαθεί να τον λυγίσει καθώς οι απαγωγείς του γιου της γίνονται όλο και πιο επικίνδυνοι και βίαιοι. Με τη ζωή του γιου της σε τεντωμένο σκοινί, η Gail και ο σύμβουλος της Getty (Mark Wahlberg) γίνονται απίθανοι σύμμαχοι στον αγώνα ενάντια στον χρόνο που τελικά αποκαλύπτει την αληθινή και διαχρονική αξία της αγάπης έναντι των χρημάτων.





Ο τίτλος της ταινίας προέρχεται από τη φράση που ακούγεται στην ταινία «Ζήτα τα χρήματα από τον πεθερό σου - αυτός έχει όλα τα χρήματα του κόσμου!».





Δείτε το trailer της ταινίας εδώ:









Ο David Scarpa ("The Last Castle") διασκεύασε το σενάριο για την ταινία που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του John Pearson, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 8 Δεκεμβρίου.





