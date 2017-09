The Killers: Αύριο κυκλοφορεί ο νέος δίσκος τους

Δελτίο Τύπου



Οι The Killers αποκάλυψαν λεπτομέρειες για το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ τους, Wonderful Wonderful. Πρόκειται για το πέμπτο στούντιο άλμπουμ της μπάντας, και το πρώτο μετά από πέντε χρόνια, και αναμένεται στις 22 Σεπτεμβρίου από την Island Records. Παραγωγός του άλμπουμ είναι ο Jacknife Lee, και ηχογραφήθηκε στο στούντιο των Killers στο Λας Βέγκας και στο στούντιο του Jacknife Lee στο Λος Άντζελες. Το εξώφυλλο του άλμπουμ είναι φωτογραφία του Anton Corbijn.



Μετά την κυκλοφορία του πρώτου single "The Man," οι The Killers πραγματοποίησαν μια συναυλία έκπληξη στο φεστιβάλ Glastonbury τον Ιούνιο, ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις τους στην Ευρώπη αφήνοντας τα κοινό ενθουσιασμένο και ξεπούλησαν τα εισιτήρια της συναυλία στους στο Hyde Park του Λονδίνου σε χρόνο ρεκόρ! Το 2018 οι Killers θα ξεκινήσουν περιοδεία στις ΗΠΑ, στο πρώτο παγκόσμιο τουρ από το 2013, με στάσεις στο Barclays Center του Μπρούκλιν, το Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη καθώς και το Staples Center στο Λος Άντζελες



Με το pre-order του άλμπουμ Wonderful Wonderful είναι διαθέσιμο για αυτόματο κατέβασμα το κομμάτι "Run For Cover." Το "Run For Cover," ένα κλασικό κομμάτι των Killers, δείτε το video εδώ:







Το Wonderful Wonderful είναι το πιο προοδευτικό ηχητικά άλμπουμ τη μπάντας, με δυνατά ρεφρέν και ύμνους που θα τους αναδείξουν σίγουρα σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αγαπημένα συγκροτήματα του κόσμου.



Wonderful Wonderful tracklist:



1. Wonderful Wonderful

2. The Man

3. Rut

4. Life To Come

5. Run For Cover

6.Tyson vs Douglas

7. Some Kind Of Love

8. Out Of My Mind

9. The Calling

10. Have All The Songs Been Written?



Deluxe Edition Bonus Tracks

11. Money On Straight

12. The Man (Jacques Lu Cont Remix)

13. The Man (Duke Dumont Remix)