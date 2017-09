Ποια ηθοποιός παίρνει τη θέση της Rooney Mara ως "Κορίτσι με το τατουάζ"

H σειρά "Millennium" των βιβλίων του Stieg Larsson ξεκίνησε με το "The Girl with the Dragon Tattoo" το 2005, ακολούθησε το "The Girl Who Played with Fire" έναν χρόνο μετά και το "The Girl Who Kicked the Hornets" εξεδόθη το 2007. Και κάνουμε λόγο για «κυκλοφόρησε» και «εξεδόθη» γιατί και τα τρία βιβλία τυπώθηκαν μετά τον ξαφνικό θάνατο του συγγραφέα το 2004. Ο Larsson, για την ακρίβεια, επιθυμούσε να δημιουργήσει μία σειρά αποτελούμενη από δέκα συνέχειες αλλά δεν πρόλαβε. Ο Σουηδός εκδότης των τριών πρώτων βιβλίων, Norstedts Förlag, συνεργάστηκε με τον συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων και δημοσιογράφο, David Lagercrantz, για να κυκλοφορήσουν το 2015 ένα τέταρτο βιβλίο με τίτλο "The Girl in the Spider's Web" ενώ πριν λίγες ημέρες, στις 7 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησαν το πέμπτο, "The Girl Who Takes an Eye for an Eye".





Το "The Girl in the Spider's Web" είναι επίσημο πλέον πως γίνεται ταινία και έχει και πρωταγωνίστρια! Η Sony Pictures επιβεβαίωσε αυτό που καιρό ακουγόταν, πως δηλαδή η νέα Lisbeth Salander, θα είναι η Claire Foy, γνωστή από τον ρόλο της ως Βασίλισσα Ελισάβετ στη σειρά του Netflix, "The Crown". Κατέκτησε τον ρόλο μάλιστα εκτοπίζοντας και την υποψηφιότητα της Felicity Jones. Τη σκηνοθεσία της ταινίας αναλαμβάνει ο Fede Alvarez ("Don't Breathe") και για να είμαστε ειλικρινείς έχει να επιτελέσει δύσκολο έργο, αφού ο Fincher είχε καταφέρει -ο Fincher είναι άλλωστε!- να δημιουργήσει μία εξαιρετική ατμόσφαιρα στην ταινία του 2011.





Όχι ότι το έργο της Claire Foy είναι ευκολότερο φυσικά. Ο Αlvarez δήλωσε σχετικά: «Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο ενθουσιασμένος από όσο είμαι με την Claire να ετοιμάζεται να αναλάβει τα ηνία ενός εικονικού ρόλου, αυτού της Lisbeth Salander. Η Claire είναι ένα μεγάλο, σπάνιο ταλέντο που θα προσδώσει μία νέα και πολύ ενδιαφέρουσα μορφή στην ηρωίδα. Ανυπομονώ να δείξω αυτή την ολοκαίνουρια ιστορία στο παγκόσμιο κοινό με την Claire Foy στο επίκεντρο!».





Τη διασκευή του σεναρίου υπογράφει ο Steven Knight. «Στο "The Girl in the Spider's Web" το κορίτσι είναι πραγματικά το επίκεντρο. Είναι το παν. Δεν είναι ο [Mikael] Blomkvist». Ερωτηθείς σχετικά με την υπόθεση και τα βιβλία απάντησε: «Μερικά βιβλία έχουν προσπεραστεί, οπότε είναι διαφορετικό υπό αυτή την έννοια. Οπότε έχουμε στα χέρια μας έναν πολύ ισχυρό κεντρικό χαρακτήρα και πρέπει να εκτελέσουμε το εγχείρημα. Θα είναι διαφορετικό!».





Όσον αφορά στον Daniel Craig, που πλέον γνωρίζουμε πως θα ενσαρκώσει και πάλι τον ρόλο της ζωής του, αυτόν του James Bond, φυσικά και τον προσέγγισαν για να συμμετάσχει στο sequel. Ωστόσο, η μεγάλη αύξηση που ζήτησε για την αμοιβή του -άλλο 2011 και άλλο 2017 άλλωστε- κατέστησε ακατόρθωτη τη συμπερίληψή του στο καστ, αφού το budget για αυτήν την ταινία είναι αρκετά χαμηλότερο.





To «Κορίτσι στον ιστό της αράχνης» θα κάνει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, πρεμιέρα στις 19 Οκτωβρίου του 2018.





Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από την παραγωγή του Hollywood, είχε προηγηθεί η ευρωπαϊκή ταινία Σουηδικής παραγωγής