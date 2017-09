Άλλη μια ανταπόκριση από τη συναυλία των Rolling Stones στο Spielberg της Αυστρίας

Setlist

Το καταφέραμε κι αυτό! Δύο συντάκτες μας κανόνισαν με την παρέα τους να ταξιδέψουν στηνγια να δουν τους θρυλικούς, χωρίς όμως να συνεννοηθούν να βρεθούν εκεί... Που να το περίμεναν βέβαια...Μετά το πολύ όμορφο κείμενο του Απόστολου Κουφοδήμου , παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις εντυπώσεις του********Οιέχουν γίνει πια μια μεγάλη επιχείρηση. Ίσως η πιο μεγάλη στη μουσική βιομηχανία. Δεν τους πιάνεις πουθενά: Παίζουν σε τεράστιους χώρους μόνιμα πια με πανάκριβα εισιτήρια και παρ' όλα αυτά γίνεται παντού sold out. Τα μέλη τους είναι κομμάτι της pop κουλτούρας εδώ και 50 χρόνια και λόγω της μακροβιότητας τους έχουν έναν ατελείωτο κατάλογο με επιτυχίες. Το αξιοθαύμαστο είναι ότι η μπογιά τους περνάει ακόμα και στη σκηνή, αλλά και στο studio αφού προετοιμάζονται για την δισκογραφική τους επιστροφή.Αυτός βέβαια που κρατάει το συγκρότημα στις ζωντανές εμφανίσεις τους είναι ο. Κανείς δεν γνωρίζει τι του χορηγούν αλλά ότι και να είναι δουλεύει πολύ καλά. Με ένα τεράστιο δικό του catwalk (σ.σ: διάδρομος) μπροστά στη σκηνή, τρέχει και χορεύει πάνω κάτω κατά το μεγαλύτερο μέρος της συναυλίας. Η υπόλοιπη ομάδα βέβαια έχει χαλαρώσει λίγο. Οέχει γίνει παππούς κανονικός με το παντελόνι πάνω απ τον αφαλό (είναι 76 ετών παρακαλώ), ενώ οκαι ομε το ζόρι βγήκαν στην άκρη του catwalk για ένα τραγούδι.Η σκηνή είχε τέσσερεις τεράστιους πύργους-video wall εντυπωσιακά υψηλής ανάλυσης που γέμιζαν την πεδιάδα του Spielberg ανάμεσα στην ομίχλη, τις Άλπεις και τοπου γίνονται αγώνες F1. Αν εξαιρέσεις τις λάσπες που ήταν παντού, με αποτέλεσμα όλοι να κινούνται στη μισή ταχύτητα, οι επισκέπτες ήταν τυχεροί καθώς εκείνο το βράδυ η βροχή έμεινε στα σύννεφα και το τοπίο ήταν ότι έπρεπε για επίδοξους ζωγράφους. Σίγουρα όμως όλα τα ζευγάρια παπουτσιών χρειάστηκαν άγριο πλύσιμο.O χώρος γύρω απ τη συναυλία θύμιζε φεστιβάλ όχι μόνο λόγω της λάσπης αλλά και επειδή είχε camping ακριβώς δίπλα στο. Μενα έχουν κατακλίσει την περιοχή καταλαβαίνετε πως η διοργάνωση δεν ήταν τέλεια. Έπρεπε αναγκαστικά να κάτσεις να πιείς μια μπύρα μετά τη συναυλία για κανένα δίωρο ειδάλλως θα γινόσουν μούμια μέσα στην κίνηση. Αν η ταλαιπωρία αυτή είχε δημιουργηθεί σε συναυλία στην Ελλάδα σαφώς και θα είχαν γίνει τρελά επεισόδια.Οιτα τελευταία χρόνια έχουν επαναπαυθεί σε ένα. Στη '' περιοδεία συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο και όπως πάντα πέταξαν μερικά τυράκια στους φανατικούς ώστε να τους ακολουθούν και τα επόμενα χρόνια. Το Request Song της βραδιάς δεν ήταν άλλο από το '', ένα τραγούδι που οι φίλοι που βρέθηκαν στη θρυλική συναυλία του συγκροτήματοςθα το θυμούνται καλά (ήταν και τότε το Request Song από το Ελληνικό κοινό). Οι άλλες δύο εκπλήξεις που συνάντησαν οι οπαδοί των Rolling Stones στο Spielberg ήταν το '' και το '', τραγούδια που δεν βρίσκονται συχνά στα setlists τους.Το '' άνοιξε την αυλαία στα κόκκινα ξεκινώντας τo μπαράζ επιτυχιών των Stones. Ομολογουμένως ήταν ιδανικό για την έναρξη της συναυλίας. Υπήρξε μία ένεση από δυο τραγούδια του τελευταίου δίσκου τους, που μαζί με το '' αποτέλεσαν το blues σκέλος της συναυλίας. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουν το 'Midnight Rambler' λόγω διάρκειας, αφού κρατάει όσο δύο άλλα τραγούδια. Όμως η συναυλία στο Spielberg ξεπέρασε το δίωρο κατά ένα τέταρτο άρα θα το θεωρήσουμε ως bonus. Hσε αυτή τη περιοδεία έχει αντικατασταθεί από την. Το ‘’ όμως το έλεγε καλύτερα η Lisa, συν του ότι είχε καλύτερη χημεία στη σκηνή με τον Mick.Το σήμα των Stones με τη γλώσσα έξω έκανε την εμφάνιση του στα video walls πολλές φορές κατά τη διάρκεια της βραδιάς, μαζί με διάφορα οπτικά εφέ όπως οι φιγούρες με neon που συνόδευαν το ''. Το show είχε και τα απαραίτητα πυροτεχνήματα στην αρχή και στο τέλος, εντείνοντας την ατμόσφαιρα πάρτυ που συνοδεύει το rock 'n' roll των Stones.Η μαζικότητα τωνέχει το εξής χαρακτηριστικό: το merchandise stand πάντα καταλήγει να θυμίζει boutique. Οι επισκέπτες φτάνουν σε σημείο να βάζουν τους πωλητές να δοκιμάσουν τις μπλούζες για να είναι σίγουροι ότι κάνουν την ιδανική επιλογή. Ο βασικός λόγος που αυτό συμβαίνει είναι γιατί οι συναυλίες των Stones συγκεντρώνουν πολύ κόσμο και μάλιστα κάποιοι δεν έχουν μεγάλη επαφή με τη μουσική τους. Δεν αποκλείουμε βέβαια όλοι αυτοί να γίνουν φανατικοί αφού τους δουν ζωντανά, αλλά σε τόσο μεγάλα events το κοινό είναι αναγκαστικά μπασταρδεμένο. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που το κοινό ήταν άνευρο. Ο υπόλοιποι λόγοι συμπεριλαμβάνουν τις ακριβές τιμές εισιτηρίων που αναγκαστικά προσελκύουν μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και τη λάσπη.Η απόδοση τωνδεν ήταν τέλεια, η μπάντα έκανε λάθη: O Mick μπήκε πιο γρήγορα σε ένα απ’ τα ρεφρέν του '', ο Charlie μπήκε λάθος στο ξεκίνημα του '' και ο Keith πέταγε κάτι φάλτσα που και που (ο Ronnie τα κατάφερνε κάπως καλύτερα). Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να δικαιολογήσει τέτοια λάθη με αυτές τις τιμές εισιτηρίων και το σχετικά στατικό. Επίσης, οι ζωντανές εμφανίσεις της μπάντας είναι μία απόλαυση για τους πιο ευκατάστατους κάτοικους της σύγχρονης κοινωνίας. Συνεπώς οι Stones δεν αντιπροσωπεύουν το rock ΄n roll όπως παλιά.Αφού οι λογικές αυτές σκέψεις περάσουν από το μυαλό κάποιου θεατή μίας συναυλίας τωνεν έτη 2017, δεν γίνεται να ξεχάσουμε το ότι οι Stones παραμένουν μια σχολή για τη rock μουσική. Το στοίχημα με το χρόνο το έχουν κερδίσει και δε φαίνεται να έχουν καμία διάθεση να σταματήσουν εκεί. Σίγουρα βοηθούν τα λεφτά, αλλά αλήθεια τώρα μπορεί κανείς να φανταστεί Jagger και Richards ακίνητους σε γέρικες καρέκλες;Sympathy for the DevilIt's Only Rock 'n' Roll (But I Like It)Tumbling DiceJust Your Fool (Buddy Johnson and His Orchestra cover)Ride 'Em on Down (Jimmy Reed cover)Under My ThumbShe's a Rainbow (by request)You Can't Always Get What You WantPaint It BlackMiss You (followed by band introductions)Happy (Keith Richards on lead vocals)Slipping Away (Keith Richards on lead vocals)Midnight RamblerHonky Tonk WomenStreet Fighting ManStart Me UpBrown Sugar(I Can't Get No) SatisfactionGimme ShelterJumpin' Jack Flash