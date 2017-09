Η Carla Bruni στην Αθήνα για δύο συναυλίες 23 και 24 Οκτωβρίου

https://www.ticketservices.gr/event/carla-bruni-theatro-pallas

Δελτίο ΤύπουΗ Carla Bruni, η πιο πολυσυζητημένη πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας, ξεκινάει την παγκόσμια μουσική της περιοδεία επιλέγοντας για πρώτο σταθμό την Ελλάδα.Η Carla Bruni επισκέπτεται την Αθήνα Δευτέρα 23 και Τρίτη 24 Οκτωβρίου, δίνοντας – για πρώτη φορά - δύο συναυλίες στο Παλλάς με... «French Touch».Η επιλογή της Αθήνας για το ξεκίνημα της περιοδείας της δεν είναι καθόλου τυχαία γιατί η ίδια είναι λάτρης του ελληνικού πολιτισμού και αποφάσισε να κάνει την πρεμιέρα της μουσικής δουλειάς της με το «French Touch», στη χώρα μας. Αμέσως μετά θα εμφανιστεί στην Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Αγγλία, Ολλανδία αλλά και Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη Νότια Αμερική.«French Touch» είναι κι ο τίτλος του νέου της άλμπουμ που κυκλοφορεί τον Οκτώβριο και περιέχει μια συλλογή διασκευή γνωστών τραγουδιών στα αγγλικά, που την παραγωγή τους έχει κάνει ο θρυλικός παραγωγός, συνθέτης και μουσικός, David Foster.Η Carla Bruni, από την πλευρά της, περιγράφει αυτά τα τραγούδια "όπως θα τα ακούγαμε ένα ήσυχο βράδυ, μερικές γλυκές στιγμές. Αυτό είναι το όνειρό μου. Πως οι άνθρωποι θα ακούσουν τη μουσική μου όταν χαλαρώνουν και ερωτεύονται."Στη συναυλία, η Carla Bruni θα ερμηνεύσει τραγούδια κυρίως από το νέο της άλμπουμ, αλλά και παλαιότερες επιτυχίες της. Την συνοδεύουν 4 μουσικοί σολίστες, οι: Taofik Farah – κιθάρα, Cyril Barbessol - πλήκτρα, Nicolas Didier – κρουστά, Johanne Mathaly – τσέλο.Η Carla Bruni γράφει και ερμηνεύει τραγούδια από το 1997, με το πρώτο της άλμπουμ «Quel qu'un m'adit» (Someone Told Me), το οποίο κυκλοφόρησε το 2002. Έκτοτε έχει τρεις ακόμη επιτυχημένες κυκλοφορίες, που πούλησαν πάνω από 3 εκατομμύρια άλμπουμς , το «No Promises» το 2007 στο οποίο είχε μελοποιήσει αγγλικά ποιήματα, το «Comme si derienn'etait» το 2008 και το «Little French Songs» το 2013.Μπορείτε να προμηθεύεστε το άλμπουμ και τα εισιτήρια της συναυλίας της Carla Bruni από το δίκτυο καταστημάτων Public, αλλά και από το ηλεκτρονικό τους κατάστημα www.public.gr .Η Παραγωγή της συναυλίας είναι της ΛΥΚΟΦΩΣ.Δείτε δύο videos των τραγουδιών από το νέο της CD «French Touch» που θα ερμηνεύσει στην Αθήνα:Enjoy the Silence: https://youtu.be/pm3bPZ6W5fw Miss you:Paste Studio NY: https://youtu.be/5yxicnQrqE4 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:Δευτέρα 23 Οκτωβρίου&Τρίτη 24 Οκτωβρίου ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 9.00 μ.μΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΞΕΚΊΝΗΣΕ:• Στα καταστήματακαι online στο: http://tickets.public.gr/event/carla-bruni-theatro-pallas/ Εκδοτήρια Πανεπιστημίου 39- Τηλ.κέντρο210.7234567: Βουκουρεστίου 3-5 Τηλ.:210.3213100.Ώρες ταμείου Παλλάς: Δευτέρα και Τετάρτη 10.00-17.00/Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 10.00-20.00 /Κυριακή κλειστά.Από 11/10:Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη,Τετάρτη:10.00-20.00/ Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 10.00 - 22.00Τιμές εισιτηρίων:VIP: 80 €Α ζώνη: 50 €Β ζώνη: 35 €Γ ζώνη: 25 €ΠΟ: 15 € (περιορισμένης ορατότητας)