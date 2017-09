2ος Πανθεσσαλικός μαθητικός διαγωνισμός συγκροτημάτων, Nousfest @ Stage Club, Λάρισα

Με ιδιαίτερη επιτυχία διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο Stage Club της Λάρισας στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου, ο δεύτερος Πανθεσσαλικός μαθητικός διαγωνισμός συγκροτημάτων. Το επονομαζόμενο "Nousfest" (διεξάγεται από τα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης "Νους" και "Σύγχρονο") συγκέντρωσε πάρα πολύ κόσμο, ως επί το πλείστον άτομα νεαρής ηλικίας, που αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις και τις εκδηλώσεις τους, απόλαυσαν με την ψυχή τους την όλη διοργάνωση.



Η πρώτη μέρα περιελάμβανε τις εμφανίσεις επτά συγκροτημάτων. Στο Stage εμφανίστηκαν κατά σειρά οι Lesional Skin, Obvious, Dueton, Gas Mask, Atlas, Fear's Constellation και High Risk. Και οι επτά συμμετέχοντες επέλεξαν να μας παρουσιάσουν κυρίως διασκευές κλασσικών heavy-rock κομματιών από μπάντες όπως οι Tool, οι Rage Against The Machine, οι System Of A Down αλλά και οι Planet Of Zeus. Ακολούθησε σχετική ψηφοφορία και νικητές του διαγωνισμού αναδείχθηκαν οι stone-rockers Gas Mask, με την τριπλέτα των νικητών να πλαισιώνεται από τους -αλά Tool- rockers, Atlas και τους -αλά Septic Flesh- metallers, Lesional Risk.



Τη δεύτερη μέρα το πρόγραμμα περιελάμβανε την εμφάνιση των τριών νικητών, ενώ η βραδιά συνεχίστηκε σε περισσότερο "χαλαρούς" ρυθμούς, με τους Sol And Friends και τους acoustic-punk-rockers Black Summer. Το διήμερο έκλεισε με τους νικητές του περσινού διαγωνισμού, τους εκπληκτικούς Jamming Farmers, που τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, αποτελούν πλέον ένα από τα πιο hot ονόματα. Βαδίζοντας στα χνάρια των VIC, οι Λαρισαίοι παρουσίασαν ένα εξαιρετικό set-list, που συνδύαζε την παραδοσιακή μουσική της Ηπείρου και της Θεσσαλίας σε συνδυασμό με το stoner-rock ιδίωμα.



Αυτό που χάρηκα πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του διημέρου ήταν η πίστη και το πάθος που έδειχναν όλα τα παιδιά για αυτό που κάνουν. Το να ασχολείσαι με τη μουσική και να προσπαθείς να φτιάξεις τη δικιά σου μπάντα είναι κάτι που εξευγενίζει την ψυχή σου και ταυτόχρονα σε ομορφαίνει σε ηθικό και πνευματικό επίπεδο. Επομένως παιδιά, συνεχίστε έτσι και μη διστάζετε μπροστά σε τίποτα, προκειμένου να εκπληρώσετε τις προσδοκίες σας. Για να θυμηθούμε και τον Bruce, που κάποτε και αυτός σαν εσάς ξεκίνησε, "No retreat, no surreder".