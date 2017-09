Ένα ακόμα τραγούδι από τον Robert Plant

Ο καινούριος δίσκος του Robert Plant, “Carry Fire”, κυκλοφορεί τον επόμενο μήνα (13/10). Χθές κυκλοφόρησε ένα τραγούδι από το επερχόμενο album, το ‘Bluebirds Over The Mountain’, με τη συμμετοχή της Chrissie Hynde των The Pretenders. Πρόκειται για μία διασκευή, με την αυθεντική εκτέλεση να ανήκει στον ροκαμπιλά Ersel Hickey . Δύο ακόμα τραγούδια από το “Carry Fire” έχουν γίνει διαθέσιμα μέχρι τώρα: To ‘The May Queen’ και το ‘Bones of Saints’.



Ο αΪθάλης τραγουδιστής βγαίνει στο δρόμο το Νοέμβριο για μερικές συναυλίες στην Αγγλία τη Σκοτία και την Ιρλανδία, ενώ θα συνεχίσει στις αρχές του 2018 στη Βόρεια Αμερική. Η μπάντα που τον συνοδεύει στις περιπέτειες του είναι οι Sensational Space Shifters, με τους οποίους κυκλοφόρησε και το “Lullaby .. and The Ceaseless Roar” το 2014. Η μουσική που παίζει με τους Space Shifters ο Robert είναι Rock, Country, Ethnic και Rock ‘N Roll.



Ο ίδιος ο καλλιτέχνης μας λέει τα εξής για το “Carry Fire”: «Σέβομαι και τιμώ το παρελθόν μου, όμως έχω την ανάγκη να προχωράω σε καινούριες κατευθύνσεις. Πρέπει να συνδυάζω το παλιό με το καινούριο. Η μπάντα έχει εξελιχθεί και έχει καινούριο ήχο με συναρπαστικές μελωδίες και ενορχηστρώσεις».



Δείτε το βίντεο για το 'Bluebirds Over The Mountain':