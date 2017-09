Steven Wilson - To The Bone

progressive rock"Pariah", "Refuge", "The Same Asylum As Before"8.5/10είναι αναμφίβολα ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς στο prog rock στερέωμα. Οι περισσότεροι τον γνωρίσαμε ως τον ιθύνοντα νου τωνe, κάποιοι άλλοι ως το έτερον ήμισυ των, ενώ ίσως μερικοί να έχουν προσέξει μεταξύ άλλων και τις εξαιρετικές δουλειές του πίσω από την κονσόλα για λογαριασμό τωνκαι πολλών ακόμα.Το “” είναι η πιο πρόσφατη, πέμπτη του προσωπική δουλειά η οποία έμελλε να δώσει τροφή για πολλές συζητήσεις διχάζοντας τους οπαδούς σε αυτούς που το λάτρεψαν και σε αυτούς που το μίσησαν.Αιτία αυτής της διάστασης απόψεων αποτέλεσε η στροφή σε μια πιο pop αισθητική η οποία αποτυπώνεται σε όλη της την έκταση στο “”, (πρόσφατο single και videoclip) όπου είναι παραπάνω από εμφανείς οι αναφορές στη pop σκηνή των 80’s.Το flirt με την pop κατά πάσα πιθανότητα θα δυσαρεστήσει όσους τον γνώρισαν μέσα από τις τελευταίες, πιο heavy δουλειές τωνόπως το “” ή προσωπικές δουλειές όπως το “". Από την άλλη δεν θα ξαφνιάσει αυτούς που παρακολουθούν το σύνολο της δουλειάς του, καθώς pop αναφορές υπάρχουν άφθονες από τουςκαι τουςέως ακόμη και τουςτης περιόδου του “”.Ηχητικά το “” είναι πιο άμεσο σε σχέση με τις προηγούμενες κυκλοφορίες του. Οι ενορχηστρώσεις μοιάζουν να εξυπηρετούν περισσότερο την ουσία των συνθέσεων ενώ η υψηλή τεχνική δεινότητα παύει να αποτελεί σημείο εστίασης της προσοχής του ακροατή. Αυτό ίσως ξενίσει λίγο όσους αναζητήσουν την υπερβατική δεξιοτεχνία τουστην κιθάρα ή τουστα τύμπανα, που ενώ έκαναν αισθητή την παρουσία τους στις προηγούμενες προσωπικές δουλειές του Wilson αυτή τη φορά απουσιάζουν.Παρά τις πιο βατές στην πλειοψηφία τους συνθέσεις του άλμπουμ, δε λείπουν από αυτό και οι αναμενόμενες πιο progressive στιγμές που θα απαιτήσουν περισσότερη προσοχή από τον ακροατή.Ακούγοντας το “” γίνεται εμφανές, πως σε αυτή την φάση της καριέρας του, τον Wilson απασχολεί πλέον έντονα το πώς μπορεί κάποιος δημιουργός στις μέρες μας να αγγίξει το mainstream κοινό δημιουργώντας μουσική υψηλής αισθητικής που δεν προορίζεται αποκλειστικά για εύκολη περιστασιακή κατανάλωση.Ο ίδιος πρόσφατα δήλωσε:»!, προβληματίζεται σε πολλά τραγούδια της τελευταίας του δουλειάς για την αλήθεια και το πώς αυτή φιλτράρεται και στρεβλώνεται προκειμένου ο καθένας να τη χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν. Είτε είναι πολιτικός είτε τρομοκράτης ή απλά κάποιος που προσπαθεί να πείσει τον ίδιο του τον εαυτό.Ατού του δίσκου αποτελεί το γεγονός ότι στο εξαιρετικό “”, στα “”, “” καθώς και στο ομότιτλο, ξανασυστηνόμαστε με την καθηλωτική φωνή της ηπου συναντήσαμε για πρώτη φορά στο “” από το “”.Σε κάθε περίπτωση, το “” είναι μία σημαντική κυκλοφορία από έναν σημαντικό δημιουργό πουΕίναι μια δουλειά που ενώ κερδίζει με την αμεσότητά της από τα πρώτα ακούσματα, ξεδιπλώνει τις λεπτομέρειες της μετά από αρκετές επαναλήψεις. Ηχητικά είναι από τις πιο προσεγμένες και ισορροπημένες κυκλοφορίες της χρονιάς που θα ανταμείψει τον προσεκτικό ακροατή.